Rival do Flamengo no Mundial de Clubes é preso na França

O atacante Youcef Belaili, do Espérance, da Tunísia, foi preso na França após uma discussão com a tripulação de um avião da companhia aérea Air France. O argelino, que enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes, teria se recusado a colocar o cinto de segurança em seu filho, de apenas dois anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo informações, o jogador teria discutido e partido para cima dos funcionários da companhia aérea. Após essa situação, ele foi detido e liberado na sequência. O caso aconteceu no aeroporto de Paris, nesta quarta-feira (02).

Depois de se recusar a colocar o cinto de segurança em seu filho, uma criança de apenas dois anos, os funcionários da Air France teriam dito a Belaili que as normas da empresa obrigam a proteger crianças com o uso do cinto.

continua após a publicidade

Belaili marca Varela na estreia do Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Destaque do Espérance no Mundial

O Espérance enfrentou o Flamengo na estreia do Mundial de Clubes e saiu derrotado por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Com amplo domínio rubro-negro na partida, a única chance de perigo saiu dos pés de Belaili, na segunda etapa.

➡️Algoz do Flamengo, Kimmich é o cérebro do Bayern para enfrentar o PSG no Mundial

Na segunda rodada, os tunisianos venceram o Los Angeles FC por 1 a 0, com gol de Belaili. O time se despediu da competição na terceira colocação do Grupo D, após a derrota por 3 a 0, para o poderoso Chelsea na última rodada.