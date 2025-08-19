Conselho do Flamengo aprova contrato com a Betano; veja detalhes

Agora é oficial! O contrato de patrocínio máster da casa de apostas Betano com o Flamengo foi aprovado pelo Conselheiro Deliberativo (CoDe) do clube carioca na noite desta terça-feira (19), em votação no Salão Nobre da Gávea. O vínculo foi bastante festejado pelos rubro-negros no local e teve 654 votos a favor, 11 contra e 4 abstenções.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo aprova inclusão de cláusulas de combate ao racismo no estatuto do clube

Antes da votação, executivo de marketing rubro-negro, Marcos Sena, detalhou o tamanho desse contrato para o Fla, conforme apurou o Lance!. O acordo, o maior do futebol brasileiro, começa a valer em setembro deste ano, e vai até o fim de 2028.

Ao todo, o Flamengo receberá cerca de R$ 900 milhões nos três anos do vínculo. Internamente, conselheiros classificam o acordo como algo histórico. Por mês, o Rubro-Negro receberá cerca de R$ 22,3 milhões.

continua após a publicidade

Confira abaixo os valores detalhados apresentados ao CoDe

O Flamengo receberá os valores em 10 parcelas. Nos primeiros sete dias após a assinatura do contrato, o clube terá direito a R$ 85,5 milhões. Nas temporadas seguintes, os pagamentos dos R$ 257 milhões por temporada serão feitos três parcelas em cada ano.

Divisão de parcelas do patrocínio da Betano ao Flamengo (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A marca da Betano estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente no Time Flamengo (esportes olímpicos) e na equipe feminina de vôlei (Sesc Flamengo). Os valores também são divididos por esporte, como detalhado abaixo.

continua após a publicidade

Futebol: R$ 220 milhões/ano (fixo) Esportes Olímpicos: R$ 12 milhões Propriedades adicionais (LEDs e camarotes): R$ 10 milhões Flamengo TV: R$ 10 milhões Varejo: R$ 10 milhões + R$ 10 por manto vendido a partir de 400 mil unidades + R$ 65 por depósito de novo cadastro a partir de 100 mil clientes.

Além dos detalhes financeiros, a apresentação também explicou como a logomarca da casa de apostas será incluída nos uniformes do Mais Querido. No manto rubro-negro, o nome "Betano" será inserido na cor branca; já na camisa reserva, predominantemente branca, o patrocínio será em preto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real