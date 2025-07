Flamengo atualiza a condição física de Erick Pulgar

O Flamengo atualizou a situação do volante Erick Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito. O chileno fraturou o quinto metatarso na derrota para o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes. Segundo a nota divulgada pelo rubro-negro, o procedimento foi concluído conforme o planejado, sem nenhuma intercorrência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O camisa 5 solicitou ao rubro-negro para realizar o procedimento cirúrgico com um médico de sua confiança, no Chile. O Departamento de Futebol atendeu à solicitação e liberou o volante. Ainda segundo a nota divulgada pelo Flamengo, Pulgar permanecerá em repouso, em seu país de origem, pelos próximos dias. Confira a nota na íntegra.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Erick Pulgar, nesta quinta-feira (3), no Chile, foi concluída conforme o planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique.

continua após a publicidade

O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Cristian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório, que confirmou o êxito da intervenção.

Erick permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do clube.

continua após a publicidade

Pulgar volta a sofrer com a mesma lesão

Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022 e, em fevereiro de 2023, sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do mesmo pé. Na ocasião, o tratamento foi mais cauteloso e o chileno só entrou em campo novamente no dia 4 de maio.

➡️Flamengo recebe propostas pelo atacante Juninho

Por ser a segunda vez que sofre com a mesma lesão, o volante chileno precisou passar pela cirurgia. Este tipo de tratamento faz com que o tempo de recuperação exigido seja mais longo. O tratamento cirúrgico leva a uma recuperação um pouco mais longa. No entanto, o risco de uma nova lesão na mesma região diminui. A expectativa é de que Pulgar retorne aos gramados entre dois a três meses.

A ausência de Pulgar será um problema para Filipe Luís, já que o volante é titular absoluto em sua equipe. Em 2025, o camisa 5 disputou 26 jogos pelo Flamengo, sendo titular 23 vezes. Ele marcou seu único gol da temporada contra o Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão.