Ex-Flamengo pede mais oportunidades para Pedro no time titular

Um dos assuntos que mais movimentou a semana do Flamengo foi a situação do atacante Pedro. Com poucas oportunidades na equipe titular, desde que retornou da lesão no joelho, o camisa 9 estaria insatisfeito com a pouca minutagem em campo.

Durante o programa Equipe F, da Espn, o ex-jogador rubro-negro, Zinho, comentou sobre o momento do centroavante. Segundo o comentarista, Pedro não foi a primeira opção, nem quando recuperou sua melhor forma física.

— Eu entendia que era um recondicionamento físico e um planejamento para dar alguns minutos até ele (Pedro) alcançar a forma ideal. Só que, para entrar no jogo, o Pedro não foi a primeira opção. Até o Wallace Yan foi escolhido antes - disse Zinho.

Zinho completou pedindo mais oportunidades ao camisa 9. De acordo com ele, Pedro será importante nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

— O Pedro teve mais tempo de recuperação do que o Gonzalo Plata. Aí vem a minha dúvida: acho que ele (Filipe Luís) optou por uma maior mobilidade. Mas, neste momento de Campeonato Brasileiro e Libertadores, essa é a hora do Pedro. Filipe Luís, dá uma chance para o Pedro - concluiu o ex-jogador do Flamengo.

Entenda a situação de Pedro no Flamengo

A situação de Pedro no Flamengo tem chamado a atenção, sobretudo pelas poucas oportunidades que tem recebido com Filipe Luís. O atacante retornou de lesão no início de abril, mas ainda não reconquistou a titularidade, alternando jogos entre time inicial e o banco de reservas.

O cenário ficou ainda mais evidente durante o Mundial de Clubes, quando o camisa 9 foi titular contra Espérance e LAFC — sendo substituído no segundo tempo —, mas não teve a mesma condição nos duelos com Chelsea e Bayern. Diante dos ingleses, o centroavante entrou em campo já nos acréscimos, enquanto contra os alemães sequer foi acionado.

O Lance! apurou que, na avaliação da comissão técnica do Rubro-Negro, Pedro ainda não está apto fisicamente para atender as exigências do estilo de jogo de Filipe Luís. O técnico pede aos jogadores que pressionem a saída de bola adversária, o que demanda alta disposição física; desde que voltou de contusão, o atacante ainda não atingiu o nível esperado.