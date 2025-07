Flamengo recebe propostas pelo atacante Juninho

O Flamengo recebeu duas propostas do futebol árabe pelo atacante Juninho. Segundo a informação do jornalista Venê Casagrande, Al-Riyadh e Najran SC são os clubes interessados no futebol do atleta. A negociação seria por empréstimo, com uma boa compensação financeira ao rubro-negro.

Primeira contratação do Flamengo na temporada, Juninho estava no Qarabag, do Azerbaijão, e não se adaptou ao futebol nacional. Ele disputou 22 jogos e marcou apenas três gols no comando de Filipe Luís. Na disputa do Mundial de Clubes, esteve em campo por apenas nove minutos, no empate com o Los Angeles FC.

Sem grandes oportunidades, Juninho deu aval para seus representantes irem atrás de um novo clube. As primeiras propostas chegaram à diretoria rubro-negra nesta semana. Com contrato até 2028, o Flamengo prioriza uma venda para tentar recuperar o investimento de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,2 milhões).

Juninho comemora gol pelo Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Chegadas e saídas no elenco rubro-negro

O Flamengo vive um momento de indefinição no elenco. A primeira certeza é a saída do meia Gerson, que acertou com o Zenit, da Rússia. O clube recebeu o pagamento à vista de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), nesta semana. Outra baixa é a ausência do volante Erick Pulgar, o chileno sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e precisou passar por cirurgia. O tempo de recuperação é de 2 a 3 meses.

Durante o Mundial, o clube descartou qualquer proposta pelo meia Arrascaeta, que despertou interesse do Cruz Azul, do México. De olho em alguém para disputar posição com seu camisa 10, o Flamengo sondou a situação do colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O clube já sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), que foi recusada pelos russos. A negociação está travada e existe um otimismo do rubro-negro fechar a contratação na próxima janela, que abre no dia 10 de julho.

Outro jogador bastante valorizado é o lateral Wesley, que vem atraindo interesse de clubes europeus. Em entrevista recente, o diretor de futebol, José Boto, definiu o preço para vender o lateral: 30 milhões de euros.