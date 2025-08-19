menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

NBB: reforço do Flamengo sofre acidente e passará por cirurgia

O armador Franco Baralle foi vice-campeão do NBB pelo Minas

franco-baralle-flamengo-nbb-flabasquete
imagem cameraFranco Baralle é reforço do FlaBasquete para a temporada 2025/26 do NBB (Foto: Repodução)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
17:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O argentino Franco Baralle, da equipe de basquete do Flamengo, sofreu um acidente a caminho do treinamento, na manhã desta terça-feira (19). Em comunicado oficial, o Rubro-Negro Carioca divulgou que o armador fará uma cirurgia no tornozelo, para a correção de uma fratura.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Diretor apresenta pacote de reforços para o Flamengo no basquete

Veja o comunicado oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico."

Conheça Franco Baralle, novo reforço do FlaBasquete

Franco é um armador de 26 anos que se destacou no Novo Basquete Brasil (NBB) durante sua passagem pelo Minas. Na temporada 2024/25, o armador registrou média de 11,7 pontos, 3,4 assistências e eficiência de 11,3 por jogo em 34 partidas disputadas. No período anterior (2023/24), suas estatísticas foram ainda mais expressivas, com médias de 12,9 pontos e 5,2 assistências por partida.

continua após a publicidade
KTO Minas x Caixa Brasília &#8211; Copa Super 8 2025. Créditos: Hedgard Moraes/MTC
Franco Baralle em ação pelo Minas (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O argentino foi peça fundamental na campanha do Minas até a final do NBB e contribuiu para vitórias importantes na Copa Super 8. Antes de atuar no Brasil, Baralle construiu carreira na Argentina, onde defendeu equipes como Atenas e Quimsa.

Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o dirigente se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

continua após a publicidade

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.

flamengo-campeão-bcla-2025
Flamengo comemora título na Champions League das Americas (Foto: Anna Ramos/Lance!)

➡️ Antes do Mundial, Flamengo fecha folha salarial milionária no basquete

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias