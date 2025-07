Atualmente no Cruzeiro, o atacante Gabigol desabafou sobre sua saída do Flamengo, chamando-a de “a decisão mais correta” que já tomou em sua carreira. O atacante, que se tornou um ídolo recente da história rubro-negra, participou do podcast Podpah esta semana e falou sinceramente sobre a nova fase após seis temporadas no clube carioca.

Agora jogando pelo clube de Minas Gerais, ele elogiou o ambiente que encontrou em Belo Horizonte e destacou o carinho que tem recebido desde que chegou.

— Foi a decisão mais correta que tomei na minha vida. Quando fui para o Flamengo e para a Inter de Milão, foi algo mais intuitivo. Mas agora, foi uma escolha do coração. É para lá que eu quero ir, é onde eu quero morar, é o que eu quero viver — comentou o atacante, que admitiu ter se sentido “perdido” nos primeiros dias no novo clube, mas ficou impressionado com a recepção calorosa.

Gabigol deixou o Flamengo no início de 2025, após o término do contrato. Ele chegou ao clube em 2019, emprestado pela Inter de Milão, e teve um ano mágico: marcou os dois gols da virada na final da Libertadores contra o River Plate e foi fundamental na conquista do título brasileiro.

Em 2020, foi comprado em definitivo por 17,5 milhões de euros e se consolidou como um símbolo de uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Em números, a passagem de Gabigol pelo Flamengo foi impressionante: 306 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos — incluindo duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2019/2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e quatro estaduais.

Enquanto o atacante se estabelece como um dos principais jogadores do Cruzeiro, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Após ser eliminado do Mundial de Clubes, o Rubro-Negro terá seu próximo desafio no dia 12 de julho, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada da competição.