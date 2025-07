Janela do Flamengo aponta para mudanças no setor ofensivo

O Flamengo mira mudanças no ataque para a próxima janela de transferências. Ao mesmo tempo em que avalia a saída e a condição de jogadores do elenco atual, o clube procura novas peças para reforçar a equipe para o segundo semestre.

continua após a publicidade

➡️ Por que Pedro não joga? Entenda a situação do atacante no Flamengo

Olhando para o comando de ataque, o Rubro-Negro recebeu propostas de empréstimo do Al‑Riyadh e do Najran SC pelo atacante Juninho. A saída do centroavante abriria espaço para a chegada de um novo nome para a posição, ao mesmo tempo que Pedro não tem recebido muitas oportunidades. O camisa 9 retornou de lesão em abril, e a comissão técnica enxerga que ele ainda não está no auge físico para atender às exigências do jogo de Filipe Luís.

Em paralelo, o Flamengo busca até dois atacantes de lado de campo, s alinhados ao estilo de jogo de pressão alta do time. Michael e Everton Cebolinha são candidatos a deixar a Gávea, e o camisa 19 atraiu o interesse do Al‑Duhail, do Catar, ainda antes do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

No primeiro trimestre, o clube aprovou om orçamento de até 25 milhões de euros em contratações; destes, sendo € 5 milhões foram utilizados em Juninho, além do valor de luvas de Danilo e Jorginho. Além de atacantes, o Rubro-Negro mira a contratação de um meia-armador para revezar com Arrascaeta na função.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo