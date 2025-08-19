Mundial Sub-20: Zico convoca torcida do Flamengo para jogo contra o Barcelona
Equipes se enfrentam neste sábado no Maracanã
O Flamengo Sub-20 encara o Barcelona no sábado (23), às 16h30 (de Brasília), pela decisão do Mundial de Clubes da categoria. Zico, o maior ídolo da história do clube carioca, convocou os torcedores rubro-negros para o confronto no Maracanã, que já conta com mais de 23 mil ingressos vendidos.
- Olá, Nação. Venha torcer pelos Garotos do Ninho nessa final do sub-20 no Maracanã, pela Copa Intercontinental. O Flamengo enfrentará o Barcelona, duas das maiores escolas de futebol do mundo. Os ingressos para esse jogo estão à venda. Compre o seu - disse Zico.
Mais de 23 mil ingressos vendidos para Flamengo x Barcelona
O confronto entre Flamengo, atual campeão do torneio, e Barcelona pelo Mundial Sub-20 deve contar com um público considerável. Até o início da tarde desta terça-feira, cerca de 23 mil ingressos já foram vendidos.
Valores dos ingressos por setores
Norte (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Sul (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Leste Superior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Leste Inferior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$13,75
– Nação Maraca 2: R$19,25
– Nação Maraca 3: R$22,00
– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)
Oeste inferior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$13,75
– Nação Maraca 2: R$19,25
– Nação Maraca 3: R$22,00
– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)
Maracanã Mais (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$131,25
– Nação Maraca 2: R$153,75
– Nação Maraca 3: R$165,00
– Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)
Sul (Visitante – Portão B)
– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)
