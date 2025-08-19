menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Flamengo dispara na liderança de maiores patrocinadores do Brasileirão; veja lista

Rubro-negro anunciou a casa de apostas Betano como nova parceira de patrocínio master

COPA LIBERTADORES 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
imagem cameraContrato ultrapassa a marca de R$ 20 milhões com a nova patrocinadora. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
18:32
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo anunciou na segunda-feira (18) o novo contrato de patrocínio com a Betano, casa de apostas que pagará o maior valor da história de um contrato de patrocinador para clubes do Brasileirão. O acordo, na verdade, faz o rubro-negro disparar na liderança de maiores valores e aumentou a diferença para as outras equipes.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O ranking tem Flamengo, São Paulo e Corinthians nas três primeiras posições. O cenário reforça o status de dominância das bets no futebol brasileiro, um mercado que está presente em todos os times da Série A como patrocinador master. Das 20 equipes, 18 delas tem casas de aposta como seus principais acordos comerciais atualmente.

Segundo apuração da reportagem do Lance!, o acordo entre Flamengo e Betano, que substitui a Pixbet, gira em torno de R$ 250 milhões. O contrato assinado entre o time carioca e a bet, o patrocínio contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, as modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e ainda a FlamengoTV, ampliando a presença da marca em várias plataformas.

continua após a publicidade

Anteriormente, a Pixbet havia acertado um acordo de R$ 470 milhões por quatro anos de contrato. Na segunda posição aparece o São Paulo, que assinou com a Superbet por R$ 678 milhões fixos em seis anos de parceria. Na terceira posição, o Palmeiras tem como patrocinadora master a Sportingbet, em um acordo de R$ 100 milhões. Em todos esses casos as bets assinam os patrocínios com um valor fixo somado à variáveis que podem elevar consideravelmente o faturamento dos clubes.

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X FORTALEZA
Flamengo dispara no ranking de maiores patrocínios do futebol brasileiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os dez maiores contratos de patrocínio master dos clubes do Brasileirão

  1. Flamengo (Betano) - R$ 268,5 milhões anuais
  2. São Paulo (Superbet) - R$ 113 milhões
  3. Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões
  4. Palmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhões
  5. Atlético-MG (H2bet) - R$ 60 milhões
  6. Vasco (Betfair) - R$ 57,5 milhões
  7. Botafogo (VBet) - R$ 55 milhões anuais
  8. Santos (7K) - R$ 52,5 milhões
  9. Fluminense (Superbet) - R$ 52 milhões
  10. Grêmio e Internacional (Alfa.bet) - R$ 50 milhões

*valores referentes ao período anual

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias