Flamengo dispara na liderança de maiores patrocinadores do Brasileirão; veja lista

O Flamengo anunciou na segunda-feira (18) o novo contrato de patrocínio com a Betano, casa de apostas que pagará o maior valor da história de um contrato de patrocinador para clubes do Brasileirão. O acordo, na verdade, faz o rubro-negro disparar na liderança de maiores valores e aumentou a diferença para as outras equipes.

O ranking tem Flamengo, São Paulo e Corinthians nas três primeiras posições. O cenário reforça o status de dominância das bets no futebol brasileiro, um mercado que está presente em todos os times da Série A como patrocinador master. Das 20 equipes, 18 delas tem casas de aposta como seus principais acordos comerciais atualmente.

Segundo apuração da reportagem do Lance!, o acordo entre Flamengo e Betano, que substitui a Pixbet, gira em torno de R$ 250 milhões. O contrato assinado entre o time carioca e a bet, o patrocínio contempla diferentes frentes do clube, incluindo o futebol profissional, as modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino, e ainda a FlamengoTV, ampliando a presença da marca em várias plataformas.

Anteriormente, a Pixbet havia acertado um acordo de R$ 470 milhões por quatro anos de contrato. Na segunda posição aparece o São Paulo, que assinou com a Superbet por R$ 678 milhões fixos em seis anos de parceria. Na terceira posição, o Palmeiras tem como patrocinadora master a Sportingbet, em um acordo de R$ 100 milhões. Em todos esses casos as bets assinam os patrocínios com um valor fixo somado à variáveis que podem elevar consideravelmente o faturamento dos clubes.

Flamengo dispara no ranking de maiores patrocínios do futebol brasileiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os dez maiores contratos de patrocínio master dos clubes do Brasileirão

Flamengo (Betano) - R$ 268,5 milhões anuais São Paulo (Superbet) - R$ 113 milhões Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões Palmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhões Atlético-MG (H2bet) - R$ 60 milhões Vasco (Betfair) - R$ 57,5 milhões Botafogo (VBet) - R$ 55 milhões anuais Santos (7K) - R$ 52,5 milhões Fluminense (Superbet) - R$ 52 milhões Grêmio e Internacional (Alfa.bet) - R$ 50 milhões

*valores referentes ao período anual