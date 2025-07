Pulgar sofre a mesma lesão que atormentou Neymar; veja tempo de recuperação

O volante Erick Pulgar saiu de maca no primeiro tempo da eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique. Os exames, realizados ainda nos Estados Unidos, apontaram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O camisa 5 sofreu com a mesma lesão nos primeiros meses no clube carioca.

Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022 e, em fevereiro de 2023, sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do mesmo pé. Na ocasião, o tratamento foi mais cauteloso e o chileno só entrou em campo novamente no dia 4 de maio. Contra o Bayern, o volante se machucou após uma entrada dura no atacante Harry Kane.

Agora, pelo fato de sofrer a segunda lesão no mesmo local, a possibilidade de cirurgia é o caminho mais provável. A decisão será tomada junto ao departamento médico do clube, no Rio de Janeiro. O Flamengo retornou dos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (01).

A lesão no quinto metatarso ficou conhecida mundialmente após atormentar o craque Neymar, em sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Em fevereiro de 2018, o camisa 10 sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito e optou por fazer cirurgia. O tempo de recuperação foi de oito semanas.

Momento da lesão de Erick Pulgar contra o Bayern de Munique (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Tempo de recuperação de Pulgar

O tempo de recuperação, nesses casos, varia de acordo com a evolução do atleta. O mais comum é um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, como fez Pulgar em 2023. Nesses casos, a cicatrização leva de um a dois meses.

O tratamento cirúrgico leva a uma recuperação um pouco mais longa. No entanto, o risco de uma nova lesão na mesma região diminui. A expectativa é de que Pulgar retorne aos gramados entre dois a três meses. Titular absoluto, o técnico Filipe Luís terá que encontrar alternativas para suprir a ausência do camisa 5.