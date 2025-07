Nem mesmo a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, diminuiu a impressão que Filipe Luís causou no futebol internacional. O treinador foi bastante elogiado pela imprensa de todo o mundo ao longo do torneio, em especial após a vitória contra o Chelsea. Com a Europa de olho, o Flamengo planeja negociar a renovação de contrato do seu treinador.

Com contrato até dezembro, as partes terão que sentar para resolver esse assunto. Até o momento não houve avanço, Filipe Luís dá preferência a outras renovações dentro do elenco. Um exemplo é a situação do lateral uruguaio Varela, que também tinha vínculo se encerrando no final do ano. O treinador pediu a permanência do defensor, que deve assinar um novo vínculo em breve.

Além disso, o comandante pediu para que o Flamengo agilizasse uma valorização ao volante Gerson, o que aconteceu em abril. Filipe Luís também solicitou uma mudança em sua comissão técnica, indicando Rodrigo Caio para o cargo de auxiliar permanente. O que indica como o treinador é presente nas decisões do departamento de futebol no dia a dia e coloca outros assuntos à frente dos seus.

Hoje, Filipe Luís não é mais a aposta que chegou ao rubro-negro. Desde que assumiu o comando da equipe principal, o treinador acumula 51 jogos, com 33 vitórias, 14 empates e apenas quatro derrotas, somando 73,8% de aproveitamento. Além disso, conquistou três títulos em menos de um ano: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Acredita-se que a renovação é o caminho natural, até pôr ser a vontade entre as partes. Um dos pontos a serem debatidos é a valorização salarial, já que o treinador tem um salário considerado baixo, o mesmo de quando ele assumiu o time.

Filipe Luís vive grande fase após a disputa do Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

Repercussão internacional

Filipe Luís tem o sonho de voltar a trabalhar na Europa em algum momento. A boa campanha do Flamengo no Mundial de Clubes chamou a atenção e colocou o nome do treinador em destaque na imprensa internacional.

Principal jornal espanhol, o MARCA destacou que Filipe Luís conquistou um título de nível mundial, por conta da boa campanha na competição e falou sobre a possibilidade de substituir Diego Simeone, que foi seu treinador no Atlético de Madrid. Em entrevista ao portal, o comandante rubro-negro comentou sobres seus planos de carreira.

— Eu tenho muito claro como meu time tem que jogar, como eu quero ver meus jogadores em campo, qual é o modelo de jogo... Tenho muito claro tudo isso e como trabalhar para alcançá-lo. Agora, o objetivo para o futuro é ser muito feliz aqui no clube onde me aposentei (Flamengo), no clube que me deu a oportunidade de ser técnico. É uma responsabilidade, e por enquanto estamos indo bem e trabalhando duro — disse Filipe Luís ao Marca.

Filipe Luís em entrevista ao jornal MARCA, da Espanha (Foto: Divulgação)

— Simeone é o melhor treinador da história do Atlético de Madrid e ficará lá o tempo que quiser... Meu objetivo é, um dia, voltar à Europa, ao mais alto nível do futebol. Mas, de qualquer forma, tenho um compromisso enorme com os jogadores e com o Flamengo - finalizou.

O trabalho do treinador também ganhou grande destaque fora da Europa. O The Athletic, portal de esporte do The New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, descreveu Filipe Luís como um jovem treinador com um futuro brilhante.