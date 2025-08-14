A vitória do Flamengo por 1 a 0 em cima do Internacional na noite desta quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, evidenciou um problema que vem acontecendo na equipe de Filipe Luís: a falta de equilíbrio entre os tempos. Não é de hoje que o time carioca tem demonstrado queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo.

A etapa inicial no Maracanã contou com um Flamengo avassalador, que poderia ter ido ao intervalo com uma larga vantagem no placar. No entanto, com apenas uma bola na rede do Internacional no primeiro tempo, o que se viu foi uma queda brusca de intensidade e criação do time mandante na etapa complementar.

O cenário fica ainda mais contextualizado ao se analisar os números. Diante de uma equipe inferior tecnicamente, faltou ao Rubro-Negro conseguir manter o mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos, elogiados pelos torcedores no estádio.

1° tempo 2° tempo Posse de bola 73% 59% Grandes chances 1 0 Finalizações 8 2 Escanteios 4 0

O mesmo cenário já havia acontecido em partidas contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, e Ceará e Mirassol, pelo Brasileirão. O tema é unanimidade, inclusive para o técnico Filipe Luís. Após o confronto desta quarta-feira, o treinador reconhecer a queda de nível, mas destacou que isso só vem acontecendo quando o time está com um resultado favorável.

- Em contrapartida, também tivemos chances de fazer gols no segundo tempo, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos momentos de posse esporádicos, mas a verdade é que deixamos... Caímos bastante o nosso nível. Talvez também pelo resultado a favor. Essa queda no segundo tempo é sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas repito: o Inter não criou chances, nós tivemos mais chances claras de gol. Infelizmente, ou felizmente, fizemos 1 a 0, vamos com essa pequena vantagem. Não tem nada definido, está totalmente aberto. Temos que voltar para o segundo jogo para vencer - analisou Filipe Luís.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores

Flamengo precisa corrigir o problema antes do jogo de volta

Com a vantagem de um gol no placar agregado para buscar a vaga às quartas, o técnico Filipe Luís terá cinco treinos para aparar essa aresta, sendo apenas três com todos os jogadores do elenco. Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar pela Libertadores no dia 20 de agosto. Anteriormente, jogam entre si no domingo, pelo Brasileirão.

