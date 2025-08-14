menu hamburguer
Emerson Royal rebate críticas da torcida do Flamengo: ‘Isso jamais vai atrapalhar’

Lateral foi substituído no intervalo contra o Internacional

Lucas Bayer
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
08:35
A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Internacional nesta quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contou com um primeiro tempo muito inferior de Emerson Royal. O jogador, que sentiu dores no tornozelo esquerdo ainda no começo do jogo, teve que lidar com críticas dos torcedores, inclusive com algumas vaias. Após a partida, o lateral comentou como que ele lida com esse tipo de cobrança.

- Isso jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência. Isso é normal. A torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível, 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que o meu problema no começo, a entorse, acabou condicionando o meu jogo. Não conseguia arrancar, saltar e mudar de direção, acabou complicando um pouco - iniciou Emerson Royal.

Emerson Royal Flamengo
Emerson Royal em ação pelo Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

- A torcida está no direito dela, isso não muda nada, não muda na minha confiança. Entendo o lado deles, vão entender o meu lado também. Não sou nenhum robô. Tentei ficar em campo o máximo para ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas. Mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo - completou o lateral.

Royal jogou grande parte do primeiro tempo no sacrifício, e foi substituído por Varela na volta do intervalo. O Flamengo confirmou que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. O lateral será reavaliado nesta quinta-feira no Ninho do Urubu.

