Erick Pulgar saiu lesionado durante o 1º tempo da derrota do Flamengo contra o Bayern de Munique por 4 a 2, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O meio-campista foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Pulgar retornará ao Brasil com a delegação do Flamengo, nesta segunda-feira (30) e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão.

O lance da lesão foi uma disputa de bola com o atacante inglês Harry Kane. Na ocasião, Erick Pulgar recebeu um cartão amarelo e saiu lesionado logo em seguida.

Momento da lesão de Pulgar durante Flamengo x Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Sem Pulgar, quais são os próximos passos do Flamengo?

O Rubro-Negro agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.