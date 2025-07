Zico cita erros do Flamengo e não vê domínio do Bayern na eliminação: ‘Custou caro’

O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no último domingo (29). Chefe da delegação rubro-negra nos Estados Unidos, Zico avaliou a partida e afirmou que não houve domínio do time alemão.

O maior ídolo do clube criticou a arbitragem no confronto. Segundo Zico, houve falta no lance que ocasionou o primeiro gol do Bayern. O eterno camisa 10 também questionou a estratégia de sair jogando pelo meio, que acabou influenciando na partida.

- O mérito do Bayern foi forçar os erros do Flamengo, marcação pressão em cima. Em uma marcação como essa, tem horas que você precisa ser mais simples e jogar a bola lá para frente, dar bico para o alto. O Flamengo estava insistindo em sair pelo meio e tomou três gols assim. O problema maior foi esse. Tem horas que tem que fazer isso (bicão para frente). Você está marcado, está sob pressão, tira a bola daí. Tem a máxima "no alto não tem perigo" (risos) - disse Zico, que completou.

- Qual domínio do Bayern? O Rossi pegou uma bola, fez uma defesa, quando já estava 4 a 2, o cara entrou sozinho, e ele evitou o quinto gol. No mais, foram jogadas de roubada de bola perto do gol. Teve o gol contra, que ao meu ver foi falta. O zagueiro puxou a camisa do Pulgar. O VAR está lá não sei para que. Antes já tinha sido falta quando o Rossi tirou a bola, o cara já tinha empurrado o Pulgar em cima do Rossi. Houve falta ali. Não teria sido o escanteio - destacou.

Zico completou analisando os lances que geraram os gols adversários. Para o eterno ídolo, a saída de bola foi o fator que mais pesou para a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. O Galinho reforçou ainda que não houve domínio da equipe alemã, que jogou nos erros do Flamengo.

- Você vê o segundo gol, o cara fez pressão no Arrascaeta, bola no meio, gol. Terceiro gol, o Luiz Araújo foi rebater, rebateu no meio, o cara dominou, gol. Quarto gol, Luiz Araújo foi sair, o cara roubou no meio, gol. Na nossa época, o Coutinho falava: "faz a marcação em cima que vocês estão perto do gol". É isso que o Bayern fez. O Flamengo insistiu e acabou acontecendo os gols. Não tem domínio nenhum. O Flamengo foi muito bem. Competiu dentro daquilo que o Filipe Luís quer que o time jogue. Ali dentro do campo tem algumas coisas que são importantes. Em um campeonato desses, nas oitavas, é erro zero. Não adianta. Os times aproveitam. Não pode errar contra o Bayern. Custou caro para o Flamengo - destacou em entrevista ao SportmixTv.

Zico em entrevista para a Flamengo TV no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí?

Com a liderança do Campeonato Brasileiro, vaga nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil asseguradas, o Flamengo retornou ao Brasil na manhã desta terça-feira (01). O elenco recebeu folga até sábado e volta aos trabalhos visando a sequência da temporada.