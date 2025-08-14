Paulo Nunes surpreende ao apontar jogador do Flamengo visto por Ancelotti

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, esteve no estádio para observar alguns jogadores, e Paulo Nunes apontou quatro nomes da partida.

Além dos milhares de rubro-negros, o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti assistiu à vitória do Flamengo no Maracanã. No programa "Segue o Jogo", Paulo Nunes e Lucas Gutierrez conversaram sobre as possibilidades de observação pelo técnico italiano.

- Ah, tem muitos. O próprio Léo Ortiz que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Léo Pereira, Alex Sandro. Alan Patrick, do Internacional, também - apontou Paulo Nunes

Léo Ortiz e Alex Sandro são figurinhas carimbadas nas convocações da Seleção Brasileira. Léo Pereira, do Flamengo, e Ancelotti, ainda não cruzaram seus caminhos. Alan Patrick, do Internacional, é outro que aguarda uma oportunidade.

Zico encontra Ancelotti em jogo do Flamengo

O duelo entre Flamengo e Internacional promoveu um encontro especial, mas fora dos campos. Nas tribunas do Maracanã, Zico e Carlo Ancelotti compartilharam longa conversa durante o intervalo da partida, com vitória parcial do Rubro-Negro por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores.

Além do maior ídolo do Fla e do técnico da Seleção Brasileira, estavam presentes o diretor de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o coordenador técnico, Juan, e o preparador de goleiros Cláudio Taffarel, também representando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na partida.

Zico foi ao encontro do quarteto na cabine da "Flu TV", nas tribunas do estádio Jornalista Mário Filho. A presença da comissão técnica do Brasil e da direção da CBF no jogo faz parte do plano de observação de jogadores. Recentemente, do lado rubro-negro, Léo Ortiz e Alex Sandro foram convocados para defender a Amarelinha. Além deles, Léo Pereira e Pedro, também do Fla, e Alan Patrick, do Inter, estiveram em pré-listas.

A Seleção está de olho em outros nomes, que podem pintar como novidade em listas futuras. É o caso de Emerson Royal e Samuel Lino, reforços do Flamengo na janela de meio do ano. Danilo, também convocado recentemente, está lesionado e não foi relacionado para a partida.