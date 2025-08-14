Bruno Henrique foi o grande nome do Flamengo x Internacional na noite desta quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Afinal, foi o gol do camisa 27 que colocou o Rubro-Negro na frente pela busca da vaga às quartas. Após a partida, o atacante destacou a identificação que tem com a competição internacional, mas lamentou os gols perdidos pela equipe carioca na vitória por 1 a 0.

- Tenho uma identificação com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que entro em campo. Mas diante da Libertadores estou sempre presente ali fazendo gol, que continue assim. Feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, vamos em busca da classificação - iniciou Bruno Henrique.

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Importante era a vitória, independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo e conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente, acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior, poderia ter feito mais gols, mas não aconteceu. Mas temos totais condições de também fazer um bom jogo lá e sair classificado - completou.

Como foi o jogo no Maracanã

O jogo começou como previsto. Flamengo tomando a iniciativa logo nos primeiros minutos. Inclusive com uma falta próximo à área do Internacional e um escanteio logo em seguida. O Colorado, porém, também mostrou suas armas. Aos 5, Aguirre lançou Alan Rodríguez na área. O uruguaio tocou para trás, mas a defesa afastou. Era o que parecia ser spoiler do que seria o resto da partida. Lá e cá.

Só que ficou mais no lá, com o Rubro-Negro tendo mais posse de bola e domínio absoluto, mesmo que enfrentando dificuldades para passar pela bem postada defesa alvirrubra. Até que, aos 12, em jogada pela direita, Luiz Araújo percebeu o espaço e, da entrada da área, bateu seco. Rochet fez grande defesa. O time de Filipe Luís seguiu trocando passes e batendo de frente com a defesa gaúcha.

Em determinado momento, a equipe carioca teve uma série de cinco laterais ao lado da área adversária. Até que, aos 28, em cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou. Gol do Flamengo! 1 a 0. O Inter tentou responder aos 31. Em jogada que começou pela esquerda, a bola chegou a Aguirre, que avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Mathias, mas defesa afastou.

Um minuto depois, o Fla chegou de novo. Em cruzamento pela esquerda, Samuel Lino lançou na cabeça de Plata, mas Rochet ficou com a redonda. O Flamengo seguiu pressionando. Aos 38, fez linha de passe na área colorada. Quando Samuel Lino tentou o gol, Thiago Maia salvou. Aos 41, foi a vez de Bruno Henrique tentar mais uma vez, batendo rasteiro da entrada da área. Era a oitava finalização carioca, que acumulava 72% de posse de bola.

Segundo tempo

O duelo voltou com o Internacional um pouco mais avançado na marcação, conseguindo forçar erros do Flamengo e ficando mais com a bola nos pés. Ganhou até três escanteio e fez duas boas jogadas de linha de fundo em 15 minutos. Ainda assim, esse domínio não resultava em efetividade, com erros no passe final. Nas vezes em que conseguiu ir à frente, o Rubro-Negro esbarava na defesa alvirrubra.

O time carioca só foi chegar com algum perigo aos 25. Em boa triangulação, Bruno Henrique bateu por cima. Quatro minutos depois, a equipe de Filipe Luís voltou a ameaçar. Em cruzamento da esquerda, Rochet foi obrigado a afastar a bola com um soco. A partida perdeu intensidade, ficando um pouco mais truncada, até um pouco feia, e concentrada entre as áreas. Inclusive com o primeiro amarelo aparecendo aos 38.

Faltando dois minutos para acabar o tempo normal, o Rubro-Negro fez boa troca de passes e, após a bola escapar de Cebolinha, Luiz Araújo pegou a sobra dentro da área e emendou de canhota. Rochet, outra vez, faz grande defesa, evitando o segundo gol carioca. A resposta alvirrubra veio aos 47, quando a redonda chegou para Vitinho no lado esquerdo da área, limpou para dentro e bateu nas mãos de Rossi. O Inter ainda tentou em ataque no minuto final, mas parou na defesa carioca.

Jogo de volta

Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar o no dia 20 de agosto, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). Anteriormente, entram em campo no domingo, pelo Brasileirão, também em solo gaúcho.

