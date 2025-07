A delegação do Flamengo desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (01), após a eliminação para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes da Fifa. A movimentação no desembarque foi tranquila e sem nenhum tipo de protesto por parte de torcedores.

O avião que levou a delegação pousou no Rio de Janeiro por volta de 7h30 (de Brasília), e os jogadores passaram sem falar com a imprensa. Erick Pulgar, que teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito, saiu pela parte de trás do aeroporto usando uma cadeira de rodas. O jogador deve ficar pelo menos três meses fora dos gramados.

O elenco rubro-negro recebeu quatro dias de folga. Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Viña e Pedro permaneceram nos Estados Unidos para aproveitar o recesso antes da reapresentação, que será no sábado (5), para o início da preparação para a partida contra o São Paulo, que ainda não tem data definida. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e a mesma pontuação que o segundo colocado Cruzeiro.

Como foi a campanha do Flamengo no Mundial?

O Rubro-negro fez uma primeira fase bem tranquila e foi o primeiro time a se classificar para as oitavas. Após bater o Chelsea na segunda rodada, garantiu a vaga em primeiro lugar do Grupo D. Contudo, o clube viu a situação ficar complicada quando o chaveamento foi se desenhando e o Flamengo ficou do lado teoricamente mais difícil.

Dessa forma, o Fla acabou cruzando com o poderoso Bayern de Munique já nas oitavas de final. A partida foi com muita intensidade imposta pelo time alemão, o que fez com que o Flamengo errasse acima do esperado, principalmente na saída de bola. Por fim, a partida acabou com o placar de 4 x 2 para o Bayern, e o Flamengo encerrou a sua participação no Mundial.

