A delegação do Flamengo desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (01), após a eliminação para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes da Fifa. Erick Pulgar, que teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito confirmada, saiu do aeroporto com auxílio de uma cadeira de rodas e com o pé imobilizado.

O jogador será reavaliado pelo departamento médico do time rubro-negro para a definição dos próximos passos do tratamento da lesão. Por ser a segunda contusão no local, o clube avalia a necessidade de cirurgia.

O lance da lesão foi uma disputa de bola com o atacante inglês Harry Kane. Na ocasião, Erick Pulgar recebeu um cartão amarelo e saiu lesionado logo em seguida.

Momento da lesão de Pulgar durante Flamengo x Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Sem Pulgar, quais são os próximos passos do Flamengo?

O Rubro-Negro agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e a mesma pontuação que o segundo colocado Cruzeiro.