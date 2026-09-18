Estudiantes terá dois desfalques importantes contra o Flamengo na Libertadores
González Pírez e Palacios estão suspensos para o primeiro jogo da semifinal
Após eliminar o Independiente del Valle nas quartas da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, nas semifinais. Para o primeiro jogo entre eles, na Argentina, o Rubro-Negro encontrará o adversário desfalcado, sem Leandro González Pírez e Tomás Palacios, suspensos. Por outro lado, terá o retorno de Gastón Benedetti.
Os dois defensores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, na Neo Química Arena, e terão de cumprir suspensão na primeira partida da semifinal contra o Flamengo.
González Pírez atuou como zagueiro, enquanto Palacios ocupou o lado esquerdo da defesa e ainda participou diretamente do gol da classificação. O jogador deu a assistência para Alexis Castro marcar o único gol da partida em São Paulo.
Os dois estavam pendurados antes do confronto decisivo contra o Corinthians e acabaram advertidos durante a partida. Com isso, não poderão enfrentar o Flamengo no primeiro duelo da semifinal.
Por outro lado, Estudiantes terá retorno contra o Flamengo
O desfalque de Palacios, porém, tem uma questão importante. Gastón Benedetti, lateral-esquerdo titular na partida de ida contra o Corinthians, retorna após cumprir suspensão e poderá reassumir a posição.
Dessa forma, a ausência de González Pírez e Palacios deve obrigar o Estudiantes a fazer mudanças, principalmente no miolo da defesa, para enfrentar o Flamengo. A equipe argentina terá de reconstruir a linha defensiva que conseguiu segurar o Corinthians na Neo Química Arena e garantir a classificação para a semifinal da Libertadores.
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