O Flamengo está na semifinal da Libertadores e terá um velho conhecido pela frente. Depois de eliminar o Independiente del Valle, o Rubro-Negro reencontrará o Estudiantes, adversário que marcou um dos capítulos mais dramáticos da campanha do tetracampeonato em 2025.

O duelo na Argentina, decidido nos pênaltis após uma derrota por 1 a 0, ficou marcado pela atuação de Agustín Rossi. O goleiro argentino defendeu duas cobranças e foi decisivo para colocar o time carioca entre os quatro melhores da competição.

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Um ano depois, os caminhos voltam a se cruzar. O Estudiantes também esteve no grupo do Flamengo nesta edição da Libertadores, com empate na Argentina e vitória rubro-negra no Maracanã. Agora, porém, o contexto é novamente de mata-mata. E o reencontro carrega a lembrança de uma noite heroica que ajudou a abrir o caminho para a Glória Eterna.

Drama e classificação nos pênaltis do Flamengo

O primeiro encontro desse recorte aconteceu em setembro de 2025, pelas quartas de final. No Maracanã, o Flamengo largou na frente e abriu 2 a 0, com gols de Pedro e Varela.

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A vantagem dava ao Rubro-Negro a possibilidade de viajar para a Argentina com uma margem importante. O Estudiantes, porém, diminuiu ainda no primeiro jogo, com Guido Carrillo, e manteve a disputa completamente aberta para a partida de volta.

Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na Argentina, o cenário foi mais complicado para o Flamengo. O Estudiantes encontrou o gol ainda no primeiro tempo, novamente deixando o confronto empatado no placar agregado. Gastón Benedetti marcou e colocou pressão sobre o time brasileiro.

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Na segunda etapa, os argentinos chegaram a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Flamengo conseguiu resistir até o fim, mas perdeu por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis.

Foi quando Rossi apareceu.

O goleiro defendeu as cobranças de Benedetti e Santiago Ascacíbar. Do outro lado, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram suas penalidades. O Flamengo venceu por 4 a 2 e avançou para a semifinal.

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Rossi em Estudiantes x Flamengo em 2025 (Foto: Luis Robayo/AFP)

Aquela classificação abriu caminho para o restante da campanha. O Rubro-Negro eliminou o Racing na fase seguinte e, na decisão, venceu o Palmeiras, em Lima, no Peru, para conquistar o tetracampeonato da Libertadores.

Reencontro um ano depois

O Estudiantes voltou a cruzar o caminho do Flamengo em 2026. Desta vez, as equipes foram sorteadas no Grupo A, ao lado de Independiente Medellín e Cusco.

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O primeiro encontro aconteceu na Argentina e terminou empatado em 1 a 1. Luiz Araújo colocou o Flamengo em vantagem após assistência de Bruno Henrique, mas Guido Carrillo deixou tudo igual para os donos da casa.

Naquela partida, Rossi novamente teve participação importante. O goleiro fez defesas decisivas na reta final e ajudou o Flamengo a sair de campo com um ponto.

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Pouco depois, os times voltaram a se enfrentar, agora no Maracanã. O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, que aproveitou uma falha de Fernando Muslera para decidir a partida.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Retrospecto

Assim, em quatro encontros recentes pela Libertadores, o Flamengo soma duas vitórias, o Estudiantes tem uma e houve um empate.

O retrospecto recente mostra um confronto equilibrado, mas também revela uma particularidade: os dois times já sabem o que é vencer o outro em um duelo eliminatório.

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Agora, a história se repete em outro estágio da competição. O Flamengo está novamente entre os quatro melhores da América e terá pela frente um adversário que conhece bem.

O primeiro jogo da semifinal será disputado na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontecerá no Maracanã. Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU também brigam por um lugar na decisão.

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