Flamengo reencontra Estudiantes na Libertadores após noite heroica na Argentina
Rubro-Negro reencontra o adversário que marcou uma das noites mais dramáticas da campanha do tetra
O Flamengo está na semifinal da Libertadores e terá um velho conhecido pela frente. Depois de eliminar o Independiente del Valle, o Rubro-Negro reencontrará o Estudiantes, adversário que marcou um dos capítulos mais dramáticos da campanha do tetracampeonato em 2025.
O duelo na Argentina, decidido nos pênaltis após uma derrota por 1 a 0, ficou marcado pela atuação de Agustín Rossi. O goleiro argentino defendeu duas cobranças e foi decisivo para colocar o time carioca entre os quatro melhores da competição.
Um ano depois, os caminhos voltam a se cruzar. O Estudiantes também esteve no grupo do Flamengo nesta edição da Libertadores, com empate na Argentina e vitória rubro-negra no Maracanã. Agora, porém, o contexto é novamente de mata-mata. E o reencontro carrega a lembrança de uma noite heroica que ajudou a abrir o caminho para a Glória Eterna.
Drama e classificação nos pênaltis do Flamengo
O primeiro encontro desse recorte aconteceu em setembro de 2025, pelas quartas de final. No Maracanã, o Flamengo largou na frente e abriu 2 a 0, com gols de Pedro e Varela.
A vantagem dava ao Rubro-Negro a possibilidade de viajar para a Argentina com uma margem importante. O Estudiantes, porém, diminuiu ainda no primeiro jogo, com Guido Carrillo, e manteve a disputa completamente aberta para a partida de volta.
Na Argentina, o cenário foi mais complicado para o Flamengo. O Estudiantes encontrou o gol ainda no primeiro tempo, novamente deixando o confronto empatado no placar agregado. Gastón Benedetti marcou e colocou pressão sobre o time brasileiro.
Na segunda etapa, os argentinos chegaram a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Flamengo conseguiu resistir até o fim, mas perdeu por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis.
Foi quando Rossi apareceu.
O goleiro defendeu as cobranças de Benedetti e Santiago Ascacíbar. Do outro lado, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram suas penalidades. O Flamengo venceu por 4 a 2 e avançou para a semifinal.
Aquela classificação abriu caminho para o restante da campanha. O Rubro-Negro eliminou o Racing na fase seguinte e, na decisão, venceu o Palmeiras, em Lima, no Peru, para conquistar o tetracampeonato da Libertadores.
Reencontro um ano depois
O Estudiantes voltou a cruzar o caminho do Flamengo em 2026. Desta vez, as equipes foram sorteadas no Grupo A, ao lado de Independiente Medellín e Cusco.
O primeiro encontro aconteceu na Argentina e terminou empatado em 1 a 1. Luiz Araújo colocou o Flamengo em vantagem após assistência de Bruno Henrique, mas Guido Carrillo deixou tudo igual para os donos da casa.
Naquela partida, Rossi novamente teve participação importante. O goleiro fez defesas decisivas na reta final e ajudou o Flamengo a sair de campo com um ponto.
Pouco depois, os times voltaram a se enfrentar, agora no Maracanã. O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, que aproveitou uma falha de Fernando Muslera para decidir a partida.
Retrospecto
Assim, em quatro encontros recentes pela Libertadores, o Flamengo soma duas vitórias, o Estudiantes tem uma e houve um empate.
O retrospecto recente mostra um confronto equilibrado, mas também revela uma particularidade: os dois times já sabem o que é vencer o outro em um duelo eliminatório.
Agora, a história se repete em outro estágio da competição. O Flamengo está novamente entre os quatro melhores da América e terá pela frente um adversário que conhece bem.
O primeiro jogo da semifinal será disputado na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontecerá no Maracanã. Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU também brigam por um lugar na decisão.
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