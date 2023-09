Primeiro jogador do Flamengo a fazer o gesto do 'chororô' contra o Botafogo, Souza presenciou a comemoração do gol de Bruno Henrique direto das arquibancadas do Nilton Santos na noite do último sábado (2). O ex-jogador vibrou muito com a vitória rubro-negra e ainda provocou o rival em vídeos divulgados nas redes sociais: "Tapetinho é o c".