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Adriano Imperador 'para' evento no Rio e crava classificação do Flamengo na Libertadores

Homenageado pela Conmebol, ex-atacante também deu palpite para o duelo contra o Independiente del Valle

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 17:52
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O carinho por Adriano Imperador tomou conta do Libertadores Experience, evento promovido pela Conmebol na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Homenageado pela entidade, o ex-atacante foi um dos grandes destaques do encontro nesta quarta-feira (16) e chegou a interromper o próprio trajeto pelo local diante do assédio dos torcedores.

Mesmo com a orientação da equipe de segurança para seguir diretamente pelo evento, Adriano fez questão de parar para atender o público. O ex-jogador tirou fotos, distribuiu autógrafos e recebeu o carinho dos presentes. O Imperador também não falou com a imprensa, mas deixou seu palpite para o duelo entre Flamengo e Independiente del Valle.

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Adriano revela otimismo pela classificação do Flamengo na Libertadores

Questionado sobre o confronto, Adriano apostou em uma vitória do Rubro-Negro por 2 a 0, mesmo placar construído pelo time no jogo de ida, em Quito, no Equador.

Adriano recebe homenagem da Conmebol

Durante o evento, Adriano recebeu uma homenagem da Conmebol relacionada a um dos momentos marcantes de sua carreira com a Seleção Brasileira. O ex-atacante ganhou uma réplica da taça da Copa América, competição na qual marcou um golaço contra a Argentina, além de um quadro entregue pela entidade.

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A homenagem aconteceu na parte interna do Libertadores Experience e reuniu pessoas ligadas à organização do evento. O momento também chamou a atenção do público presente, que aproveitou a presença do Imperador para tentar uma foto ou um autógrafo.

Adriano Imperador recebe homenagem
Adriano Imperador recebe homenagem da Conmebol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo busca vaga na semifinal da Libertadores

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Independiente del Valle pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

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No primeiro confronto, disputado em Quito, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e abriu vantagem importante para a partida decisiva. Com o resultado, a equipe pode até perder por um gol de diferença no Maracanã que ainda assim garante a classificação para a semifinal.

Quem avançar no confronto entre Flamengo e Independiente del Valle enfrentará o vencedor de Corinthians e Estudiantes, que fazem o jogo de volta das quartas de final nesta quarta-feira.

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Adriano Imperador 'para' evento
Adriano Imperador 'para' evento da Conmebol no Rio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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