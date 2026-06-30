Bruno Henrique projeta reencontro entre Flamengo e River Plate Atacante comenta duelo diante do rival argentino durante a intertemporada do Rubro-Negro

O Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a intertemporada em Portugal, contará com um reencontro especial. Entre os três amistosos que a equipe fará no país europeu, um será contra o River Plate, rival histórico do Rubro-Negro. Foi diante dos argentinos que o time brasileiro conquistou, de forma histórica, o título da Libertadores de 2019. Um dos heróis daquela decisão, Bruno Henrique projetou o reencontro entre as equipes.

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➡️ Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa

— Lembrança boa, de 2019, diante de uma grande equipe, que é o River Plate. Sabemos que (agora) é um amistoso, mas é uma preparação para ambas as equipes. Acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa dar o nosso melhor e sair com a vitória — disse Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sobre o confronto contra o River Plate.

Bruno Henrique durante a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

O amistoso contra o River Plate, no dia 3 de julho, será o primeiro em Portugal. Posteriormente, o Rubro-Negro encara Lausanne-SUI e Benfica-POR.

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Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

🛫28/06: Viagem para Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.

O Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

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Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.

A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.

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