Bruno Henrique projeta reencontro entre Flamengo e River Plate
Atacante comenta duelo diante do rival argentino durante a intertemporada do Rubro-Negro
O Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a intertemporada em Portugal, contará com um reencontro especial. Entre os três amistosos que a equipe fará no país europeu, um será contra o River Plate, rival histórico do Rubro-Negro. Foi diante dos argentinos que o time brasileiro conquistou, de forma histórica, o título da Libertadores de 2019. Um dos heróis daquela decisão, Bruno Henrique projetou o reencontro entre as equipes.
➡️ Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa
— Lembrança boa, de 2019, diante de uma grande equipe, que é o River Plate. Sabemos que (agora) é um amistoso, mas é uma preparação para ambas as equipes. Acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa dar o nosso melhor e sair com a vitória — disse Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sobre o confronto contra o River Plate.
O amistoso contra o River Plate, no dia 3 de julho, será o primeiro em Portugal. Posteriormente, o Rubro-Negro encara Lausanne-SUI e Benfica-POR.
Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve
- 🛫28/06: Viagem para Portugal
- ⚽03/07: Flamengo x River Plate
- ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
- ⚽11/07: Flamengo x Benfica
- 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil
Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.
O Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.
Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.
A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.
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