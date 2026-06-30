logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bruno Henrique projeta reencontro entre Flamengo e River Plate

Atacante comenta duelo diante do rival argentino durante a intertemporada do Rubro-Negro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 10:42
Favorite o Lance! no Google

O Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a intertemporada em Portugal, contará com um reencontro especial. Entre os três amistosos que a equipe fará no país europeu, um será contra o River Plate, rival histórico do Rubro-Negro. Foi diante dos argentinos que o time brasileiro conquistou, de forma histórica, o título da Libertadores de 2019. Um dos heróis daquela decisão, Bruno Henrique projetou o reencontro entre as equipes.

continua após a publicidade
  • José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

    Diretor do Flamengo descarta pressa por reforços e prevê janela diferente

    Flamengo
    Há 21 horas
  • O meio-campista do Uruguai, Giorgian De Arrascaeta (nº 10), e o defensor do Uruguai, Guillermo Varela (nº 13), reagem após a derrota na partida de futebol contra a Espanha pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Guadalajara Stadium, em Zapopan (Foto: Ulises Ruiz / Afp)

    Decepção? Astros do Flamengo e Palmeiras passam a Copa inteira no banco

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela

    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos

    Flamengo
    Há 2 dias

    • ➡️ Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa

    — Lembrança boa, de 2019, diante de uma grande equipe, que é o River Plate. Sabemos que (agora) é um amistoso, mas é uma preparação para ambas as equipes. Acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa dar o nosso melhor e sair com a vitória — disse Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sobre o confronto contra o River Plate.

    Bruno Henrique durante a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate
    Bruno Henrique durante a final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

    O amistoso contra o River Plate, no dia 3 de julho, será o primeiro em Portugal. Posteriormente, o Rubro-Negro encara Lausanne-SUI e Benfica-POR.

    continua após a publicidade

    Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

    Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.

    Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

    continua após a publicidade

    Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.

    A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção BrasileiraDanilo admite erro no gol do Japão e exalta resiliência do Brasil após viradaHá 15 horas
    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Seleção BrasileiraPaquetá deixa estádio sem mancar após susto em classificação do BrasilHá 15 horas
    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoAtuação de Lucas Paquetá gera revolta em Brasil x Japão: 'Perdido'Há 19 horas
    José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
    FlamengoDiretor do Flamengo descarta pressa por reforços e prevê janela diferenteHá 21 horas
    Arte com imagens do Zico em alusão ao Japão
    Copa do Mundo 2026Antes de desafiar o Brasil, o Japão foi transformado por Zico; entenda a relaçãoHá 1 dia
    Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França
    Copa do Mundo 2026PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
    Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha'
    Danilo dá passe na partida entre Brasil e Escócia
    Danilo supera desconfiança na Copa do Mundo e se torna peça-chave da Seleção
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?
    Gonzalo Plata Flamengo Botafogo
    Botafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do Mundo
    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
    Filha de ator da Globo 'revela' affair com jogador do Flamengo; veja
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa
    Zico durante participação de programa da FlamengoTV, no Maracanã
    Zico faz alerta ao Brasil antes de duelo contra o Japão na Copa do Mundo
    Vinicius Junior, de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
    Da desconfiança ao protagonismo: a ascensão de Vini Jr na Seleção Brasileira
    Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela
    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos
    De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'
    Torcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena'
    Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
    Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre