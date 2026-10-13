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José Boto faz crítica à arbitragem e manda recado: 'Deveriam ser assim'

Diretor de futebol rubro-negro criticou a postura dos adversários

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 21:31
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José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão
José Boto concedeu entrevista no Aeroporto do Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Flamengo terá cinco desfalques para enfrentar o Estudiantes, na próxima quinta-feira (15), às 21h30, em La Plata, na Argentina, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. Em meio aos problemas físicos no elenco, o diretor de futebol José Boto voltou a demonstrar preocupação com a arbitragem e com a sequência de lesões sofridas pelos jogadores rubro-negros na temporada.

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Na chegada da delegação à Argentina, o dirigente criticou a postura de equipes que, segundo ele, priorizam as reclamações com a arbitragem em vez de se concentrar no futebol. Boto também afirmou temer que o Flamengo seja prejudicado por situações envolvendo o contato físico durante as partidas.

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— Nós somos uma equipe que os jogadores se preocupam mais em jogar futebol do que falar com o árbitro. Todas as equipes deveriam ser assim, mas sabemos que não é assim. Os times quase que treinam isso. Nós preferimos treinar outras coisas e jogar futebol. (…) Preocupa pagarmos pela casa e outro ir fazer festa — declarou.

➡️Danilo sofre duas fraturas na mandíbula e passará por cirurgia

José Boto, diretor de futebol do Flamengo
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Flamengo reclama de nove fraturas na temporada

A declaração acontece após o Flamengo divulgar uma nota oficial na segunda-feira (12) em que lamentou o número de lesões sofridas por seus atletas. Segundo o clube, foram nove fraturas em jogadores durante partidas disputadas pela equipe em 2026, sem contabilizar a lesão no punho esquerdo de Arrascaeta, sofrida enquanto o uruguaio defendia sua seleção.

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O posicionamento foi publicado um dia depois de Danilo sofrer duas fraturas na mandíbula após um choque com o goleiro Fábio, durante o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro passou por cirurgia e está em recuperação.

Na nota, o Flamengo questionou a decisão de não interromper a partida imediatamente após o choque entre os jogadores. Para o clube, a continuidade do lance representou um risco, já que a sequência da jogada quase terminou em gol do Fluminense.

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A equipe rubro-negra também mencionou o caso de Jorge Carrascal, que recebeu uma cotovelada de Guilherme Arana no clássico e deixou o campo com um hematoma no rosto.

O Flamengo afirmou ainda estar entre os quatro times que menos cometem faltas no Brasileirão e acusou a arbitragem de ser conivente com lances ríspidos e agressivos contra seus jogadores.

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Flamengo tem cinco desfalques contra o Estudiantes

Além de Danilo e Arrascaeta, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Jorginho, Ayrton Lucas e Evertton Araújo na partida de ida da semifinal da Libertadores.

Arrascaeta se recupera de uma cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo, enquanto Danilo trata as lesões na mandíbula. Ayrton Lucas e Evertton Araújo realizam atividades em campo com a preparação física, mas ainda não foram liberados para retornar aos jogos. O clube não divulgou prazos para a volta dos atletas.

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Apesar das ausências, o Flamengo conta com nomes como Pedro, Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Carrascal e De la Cruz entre os relacionados para o confronto na Argentina. A partida de volta está marcada para o dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, onde o Rubro-Negro buscará a classificação para a final da Libertadores.

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