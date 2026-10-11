Danilo sofre duas fraturas na mandíbula e passará por cirurgia
Zagueiro do Flamengo recebeu alta hospitalar após exames e será operado nesta segunda-feira (12)
O zagueiro Danilo foi diagnosticado com duas fraturas na mandíbula após sofrer um forte impacto no rosto durante a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor recebeu alta hospitalar e tem cirurgia prevista para o final da manhã desta segunda-feira (12).
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De acordo com o comunicado divulgado pelo Flamengo, o diagnóstico foi confirmado por meio de uma tomografia computadorizada. Após avaliação especializada, a equipe médica indicou a realização de um procedimento cirúrgico, com o qual o jogador concordou.
A operação será conduzida pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do clube, Fernando Sassaki e Luiz Macedo.
Danilo foi encaminhado ao hospital ainda após o clássico, disputado no Maracanã, depois de apresentar dor na região da mandíbula e sangramento decorrente do ferimento. Inicialmente, o exame de imagem havia sido solicitado para investigar a possibilidade de lesões na face e no crânio.
Como foi o Fla-Flu?
O Flamengo começou pressionando e criou oportunidades com Samuel Lino, Carrascal e Paquetá. O Fluminense respondeu na metade da primeira etapa, quando Castillo cabeceou após cruzamento de Arana. Nos minutos finais, Pedro desperdiçou uma boa chance para os rubro-negros, enquanto Castillo também levou perigo ao gol de Rossi.
Na volta do intervalo, o time de Leonardo Jardim manteve a intensidade ofensiva, mas encontrou dificuldades para superar Fábio. O Fluminense também ameaçou, principalmente em uma finalização de Martinelli de fora da área, defendida por Rossi.
O gol da vitória saiu após cruzamento de Paquetá pela esquerda. Carrascal apareceu no segundo poste e finalizou para colocar o Flamengo em vantagem no Maracanã.
Na reta final, o Fluminense aumentou a pressão e reclamou de um possível pênalti em Savarino após contato com Alex Sandro, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Nos acréscimos, Serna teve a oportunidade de empatar após cruzamento de Wesley Natã, porém Rossi fez a defesa e garantiu a vitória rubro-negra.
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