Flamengo terá jogo comemorativo pelos 45 anos do título mundial com presença de Zico
Galinho estará entre os ídolos presentes na partida, marcada para 13 de dezembro, em Fortaleza
O Flamengo terá uma grande festa em homenagem aos 45 anos da conquista do Mundial de 1981. No dia 13 de dezembro, o Estádio Castelão, em Fortaleza, será palco do evento 81 Eterno, que reunirá ídolos históricos do Rubro-Negro e grandes nomes do futebol nacional e internacional. Um dos principais destaques será a presença de Zico, líder da equipe campeã em Tóquio.
A partida comemorativa colocará frente a frente o Fla Legends e uma seleção de craques internacionais. Pelo lado rubro-negro, estarão nomes que marcaram época com a camisa do clube, como Jorginho, Aldair, Athirson, Ibson, Ronaldo Angelim e Hernane Brocador, entre outros.
Do outro lado, a equipe contará com jogadores conhecidos do futebol brasileiro e mundial, como Cicinho, Gamarra, Giovanni, Marcos Assunção, Romerito, Clodoaldo e Magno Alves.
O evento será realizado exatamente 45 anos após a conquista que marcou a história do Flamengo. Em 1981, o time comandado por Zico venceu o Liverpool por 3 a 0, em Tóquio, no Japão, e conquistou o título mundial.
A programação do 81 Eterno, realizada pela MTR7, também contará com atrações e surpresas especiais, com a proposta de transformar o encontro em uma celebração para diferentes gerações de torcedores.
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Ingressos para o jogo comemorativo do Flamengo
Os torcedores que quiserem acompanhar a festa em Fortaleza terão uma oportunidade especial para garantir presença. Em razão da Black Friday, o projeto 81 Eterno oferece 50% de desconto nos ingressos de arquibancada superior central entre os dias 27 e 29 de novembro.
Com a promoção, a entrada inteira custa R$ 27,50, enquanto a meia-entrada sai por R$ 13,75. Crianças de até sete anos têm entrada gratuita nesta condição.
A oferta é válida até as 23h59 de domingo (29), exclusivamente pelo site 81eterno.com.br.
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