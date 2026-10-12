Brasileirão: Flamengo e Palmeiras somam 99,8% de chances de título
Rodada do fim de semana afunila ainda mais a definição do campeão
A goleada do Palmeiras sobre o Corinthians e, principalmente, a vitória do Flamengo sobre o Fluminense afunilou ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão Série A. Faltando oito rodadas para o fim da competição, as chances de o troféu ficar com o alviverde paulista ou com o rubro-negro carioca são de 99,8%.
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O cálculo é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que coloca o Flamengo com mais que o dobro de chances do Palmeiras de ficar com o título do Campeonato Brasileiro, ainda que a diferença na tabela de classificação neste momento seja de apenas um ponto (64 a 63).
Segundo a UFMG, após a vitória no Fla-Flu, o clube carioca tem 69% de chances de título (era de 63,8% após a rodada passada) enquanto que o paulista tem 30,8 (era 34,7).
Vale ressaltar que o cálculo sobre probabilidade de título não considera a pontuação de foma isolada, mas também os jogos realizados, o que ainda irão acontecer e os perfis das equipes envolvidas.
Isso explica por que o Flamengo ampliou as chances de título e o Palmeiras diminuiu mesmo que ambos tenham vencido na rodada, e isso incluindo uma goleada a favor dos paulistas: a vitória rubro-negra foi sobre o terceiro colocado na tabela, enquanto que a alviverde foi diante de um clube à beira do Z-4.
Quatro clubes ainda têm chances remotas de título do Brasileirão
Segundo a UFMG, Athletico-PR, Cruzeiro, Fluminense e Bahia são os outros clubes que ainda têm chance de ficar com o título do Brasileirão Série A, mas essa hipótese é remotíssima.
O time paranaense, que encara a lanterna Chapecoense nesta segunda-feira (12), é o que tem mais chances, mas ainda assim muito pequena, de 0,14%. Cruzeiro (0,045), Fluminense (0,042) e Bahia (0,003) vêm na sequência — a soma de todos chega a 100,03% por questões de arredondamento.
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