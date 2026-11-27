Samuel Lino ganhou uma música da torcida do Flamengo após marcar o gol que garantiu o décimo título brasileiro do clube. A homenagem, apresentada ao atacante nesta quinta-feira (26), no Ninho do Urubu, recupera uma das canções mais conhecidas da história rubro-negra: "Fio Maravilha", composta por Jorge Ben Jor em 1972. A inspiração surgiu de outro gol marcante, anotado há 54 anos, em uma vitória sobre o Benfica, no Maracanã.

A nova versão começou no vestiário do Nubank Parque, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado (21). Lucas Paquetá puxou uma adaptação da música para homenagear Lino, autor do gol do título. Nos dias seguintes, integrantes da torcida organizada Raça Rubro-Negra desenvolveram a paródia e a apresentaram ao jogador.

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Na quinta-feira, Samuel Lino participou da homenagem ao lado dos torcedores, na entrada do Ninho do Urubu. Jorginho e Léo Pereira também estiveram presentes. A nova letra utiliza a melodia de Jorge Ben Jor e faz referência à jogada que terminou no empate diante do Palmeiras.

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A história da canção original, entretanto, começou em um Flamengo bastante diferente daquele que conquistou o Brasileirão de 2026.

Quem foi Fio Maravilha, o jogador que inspirou Jorge Ben Jor?

João Batista de Sales, conhecido como Fio Maravilha, nasceu em Conselheiro Pena, em Minas Gerais, e chegou ao Flamengo em 1965, aos 20 anos. O atacante permaneceu no clube até 1973, período em que disputou 294 partidas e marcou 84 gols.

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Fio ganhou popularidade por seu estilo de jogo e pela identificação com a torcida. Mas foi uma partida contra o Benfica, no dia 15 de janeiro de 1972, que transformou seu nome em parte da história da música brasileira.

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O confronto era válido pelo Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro e estava empatado sem gols quando Fio, que começou no banco de reservas, recebeu a oportunidade de entrar em campo.

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Aos 33 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu um passe de Rogério, passou por dois defensores portugueses, driblou o goleiro e tocou para o gol. O lance garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 diante de aproximadamente 44 mil torcedores no Maracanã.

Entre os presentes estava Jorge Ben, torcedor rubro-negro. Impressionado com a jogada, o cantor decidiu transformá-la em uma composição.

A música "Fio Maravilha" foi lançada no álbum Ben, ainda em 1972. A canção descrevia o lance protagonizado pelo atacante e ganhou projeção nacional ao vencer a fase brasileira do Festival Internacional da Canção daquele ano, na interpretação de Maria Alcina.

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O sucesso ultrapassou as arquibancadas e colocou o nome de Fio Maravilha no repertório da música popular brasileira.

Música gerou disputa judicial e chegou a mudar de nome

A homenagem também provocou um desentendimento entre o jogador e o compositor. Depois do sucesso da canção, um advogado ligado a Fio Maravilha procurou a Justiça para discutir a possibilidade de receber valores pelo uso do nome do atacante.

O episódio desagradou Jorge Ben Jor, que deixou de cantar a música durante um período e posteriormente modificou a composição. A expressão "Fio Maravilha" foi substituída por "Filho Maravilha".

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O ex-jogador explicou, anos depois, que não pretendia prejudicar o cantor, mas apenas consultar seus direitos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 1994, afirmou que a homenagem havia contribuído para manter seu nome na memória dos torcedores.

A reconciliação aconteceu em 2007, durante uma reportagem do programa Esporte Espetacular, da TV Globo. Morando nos Estados Unidos, Fio enviou uma mensagem de agradecimento a Jorge Ben Jor e autorizou o compositor a voltar a utilizar seu apelido na música.

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O cantor recebeu o recado e convidou o ex-atacante para assistir a um de seus shows.

Após encerrar a carreira, Fio permaneceu nos Estados Unidos, onde chegou a trabalhar como entregador de pizzas. Em julho de 2024, retornou à cidade natal para receber uma homenagem no estádio municipal de Conselheiro Pena.

Na ocasião, relembrou a vitória sobre o Benfica e classificou o gol como um dos melhores de sua carreira.

Samuel Lino revive homenagem após gol do decacampeonato

Mais de cinco décadas depois, a composição voltou a ganhar espaço entre os rubro-negros por causa de Samuel Lino.

O atacante foi decisivo para o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026. No último sábado (21), marcou o gol de empate contra o Palmeiras, no Nubank Parque, resultado que garantiu o título nacional com duas rodadas de antecedência.

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A nova versão de "Fio Maravilha" começou de maneira espontânea, quando Paquetá cantou o refrão adaptado no vestiário após a partida. A homenagem foi incorporada pelos torcedores e ganhou uma letra que relembra o lance contra o Palmeiras.

Na reapresentação do elenco, na quinta-feira (26), Lino ouviu a música cantada pela Raça Rubro-Negra e acompanhou a homenagem.

O atacante também recebeu outro reconhecimento no centro de treinamento. O Flamengo instalou uma imagem de sua comemoração após o gol do título em uma das paredes do Ninho do Urubu, ao lado de outros momentos marcantes da história do clube.