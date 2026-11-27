Campeão pelo Flamengo, Danilo alcança 34 títulos e se aproxima de marca de Pelé
Zagueiro chegou a 34 troféus na carreira após conquistar o Brasileirão de 2026
Danilo chegou a 34 títulos na carreira após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026 pelo Flamengo. Com o novo troféu, o zagueiro ocupa a sétima posição entre os jogadores brasileiros mais vitoriosos da história e se aproxima de uma marca alcançada por grandes nomes do futebol mundial, como Pelé, que soma 35 conquistas.
O defensor faz parte de um seleto grupo que reúne atletas como Neymar, Marquinhos, Pelé, Júlio César e Thiago Silva, entre outros. A presença entre esses nomes reforça a dimensão da trajetória construída pelo jogador ao longo de passagens por clubes do Brasil e da Europa.
- Dani Alves – 43 títulos
- Marquinhos – 43 títulos
- Maxwell – 37 títulos
- Gilmar – 37 títulos
- Pepe – 36 títulos
- Pelé – 35 títulos
- Danilo – 34 títulos
- Júlio César – 32 títulos
- Neymar – 31 títulos
- Thiago Silva – 31 títulos
Revelado pelo América-MG, Danilo também defendeu Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus antes de chegar ao Flamengo, em janeiro de 2025. Ao longo da carreira, conquistou títulos nacionais e internacionais em diferentes países, além de duas competições pela Seleção Brasileira Sub-20.
Danilo amplia coleção de títulos pelo Flamengo
Desde que chegou ao Rubro-Negro, o zagueiro acrescentou novas conquistas ao currículo. Em 2025, foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, da Libertadores e do Brasileirão. Também levantou troféus de competições internacionais organizadas pela Fifa: Derby das Américas e Challenger Cup.
Na temporada de 2026, voltou a conquistar o Campeonato Carioca e o Brasileirão. Com isso, Danilo também alcançou quatro bicampeonatos ao longo da carreira: Campeonato Português, Premier League, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, todos vencidos em temporadas consecutivas.
O vínculo com o Flamengo foi ampliado recentemente. Há menos de um mês, o clube oficializou a renovação do contrato do defensor por mais uma temporada.
Números de Danilo na temporada
Além das conquistas coletivas, Danilo apresentou números expressivos em 2026. No Campeonato Brasileiro, registrou 94,1% de acerto nos passes, 56,7% de precisão nos passes longos e média de 3,77 bolas recuperadas a cada 90 minutos.
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Na Libertadores, o zagueiro também se destacou nos duelos disputados, com 80% de aproveitamento nas disputas em geral e 85,7% de vitórias nos duelos aéreos.
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