Flamengo divulga relacionados para semifinal da Libertadores com cinco desfalques
Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo estão fora do jogo de ida, na Argentina
O Flamengo divulgou nesta terça-feira (13) a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Estudiantes, pela ida da semifinal da Libertadores. Arrascaeta, Jorginho, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo são desfalques para a partida de quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
Pedro, Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Carrascal estão entre os nomes à disposição de Leonardo Jardim no Flamengo. O treinador também conta com De la Cruz, Saúl e Erick Pulgar para o confronto fora de casa.
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Flamengo atualiza situação dos desfalques
Arrascaeta segue em recuperação da cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo. Segundo o boletim de imprensa divulgado pelo clube, o meia realiza trabalhos na academia do CT George Heal.
Danilo se recupera em casa após passar por uma cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula. Ayrton Lucas e Evertton Araújo fazem trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não integram a relação para a partida.
O boletim não informa prazos para o retorno dos quatro jogadores.
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Veja os relacionados do Rubro-Negro
- Alex Sandro
- Andrew
- Bruno Henrique
- Carrascal
- De la Cruz
- Dyogo Alves
- Emerson Royal
- Erick Pulgar
- Freitas
- Guillermo Varela
- João Victor
- Johnny
- Luiz Araújo
- Léo Ortiz
- Lucas Paquetá
- Léo Pereira
- Pedro
- Plata
- Rossi
- Samuel Lino
- Saúl
- Valencia
- Vitão
O Flamengo decidirá a classificação no Maracanã, no dia 22 de outubro, também às 21h30.
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