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Flamengo divulga relacionados para semifinal da Libertadores com cinco desfalques

Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo estão fora do jogo de ida, na Argentina

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 13:38
Atualizado há 1 minutos
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Leonardo Jardim Flamengo
Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (13) a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Estudiantes, pela ida da semifinal da Libertadores. Arrascaeta, Jorginho, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo são desfalques para a partida de quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Pedro, Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Carrascal estão entre os nomes à disposição de Leonardo Jardim no Flamengo. O treinador também conta com De la Cruz, Saúl e Erick Pulgar para o confronto fora de casa.

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Flamengo atualiza situação dos desfalques

Arrascaeta segue em recuperação da cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo. Segundo o boletim de imprensa divulgado pelo clube, o meia realiza trabalhos na academia do CT George Heal.

Danilo se recupera em casa após passar por uma cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula. Ayrton Lucas e Evertton Araújo fazem trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não integram a relação para a partida.

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O boletim não informa prazos para o retorno dos quatro jogadores.

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Arrascaeta aproveitou a falha do goleiro Quintana para empatar o jogo entre Flamengo e Del Valle pela Libertadores
Arrascaeta aproveitou a falha do goleiro Quintana para empatar o jogo entre Flamengo e Del Valle pelas quartas de final da Libertadores. Uruguaio está fora da ida da semifinal. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Veja os relacionados do Rubro-Negro

  • Alex Sandro
  • Andrew
  • Bruno Henrique
  • Carrascal
  • De la Cruz
  • Dyogo Alves
  • Emerson Royal
  • Erick Pulgar
  • Freitas
  • Guillermo Varela
  • João Victor
  • Johnny
  • Luiz Araújo
  • Léo Ortiz
  • Lucas Paquetá
  • Léo Pereira
  • Pedro
  • Plata
  • Rossi
  • Samuel Lino
  • Saúl
  • Valencia
  • Vitão

O Flamengo decidirá a classificação no Maracanã, no dia 22 de outubro, também às 21h30.

➡️Danilo sofre duas fraturas na mandíbula e passará por cirurgia

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