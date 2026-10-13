O Flamengo divulgou nesta terça-feira (13) a lista de 23 jogadores relacionados para enfrentar o Estudiantes, pela ida da semifinal da Libertadores. Arrascaeta, Jorginho, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo são desfalques para a partida de quinta-feira (15), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Pedro, Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Carrascal estão entre os nomes à disposição de Leonardo Jardim no Flamengo. O treinador também conta com De la Cruz, Saúl e Erick Pulgar para o confronto fora de casa.

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Flamengo atualiza situação dos desfalques

Arrascaeta segue em recuperação da cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo. Segundo o boletim de imprensa divulgado pelo clube, o meia realiza trabalhos na academia do CT George Heal.

Danilo se recupera em casa após passar por uma cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula. Ayrton Lucas e Evertton Araújo fazem trabalhos em campo com a preparação física, mas ainda não integram a relação para a partida.

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O boletim não informa prazos para o retorno dos quatro jogadores.

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Arrascaeta aproveitou a falha do goleiro Quintana para empatar o jogo entre Flamengo e Del Valle pelas quartas de final da Libertadores. Uruguaio está fora da ida da semifinal. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Veja os relacionados do Rubro-Negro

Alex Sandro

Andrew

Bruno Henrique

Carrascal

De la Cruz

Dyogo Alves

Emerson Royal

Erick Pulgar

Freitas

Guillermo Varela

João Victor

Johnny

Luiz Araújo

Léo Ortiz

Lucas Paquetá

Léo Pereira

Pedro

Plata

Rossi

Samuel Lino

Saúl

Valencia

Vitão

O Flamengo decidirá a classificação no Maracanã, no dia 22 de outubro, também às 21h30.

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