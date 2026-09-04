Joaquín Freitas comenta decisão de jogar no Flamengo: 'Muito difícil'

O Flamengo apresentou oficialmente Joaquín Freitas nesta sexta-feira (4). O jovem jogador concedeu entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu e falou pela primeira vez como reforço rubro-negro. Confira as falas do atleta abaixo:

Perguntado sobre a reação com a proposta do Flamengo, Joaquín Freitas foi sincero. O jovem formado pelas categorias de base do River Plate tem um carinho grande pelo clube argentino, mas balançou com a chegada da oferta rubro-negra.

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- Quando chegou a proposta do Flamengo, foi uma decisão difícil de tomar. Venho de um clube muito grande também (River Plate) na América. Também tem uma pressão muito grande. Estava me sentindo muito cômodo, mas o desafio do Flamengo e todo projeto esportivo que tem no presente e no futuro, foi o que pesou muito na balança. Não foi fácil, mas falei com a minha família, com quem está em minha volta, e foi a melhor decisão para mim e para o clube - respondeu Joaquín Freitas, reforço do Flamengo.

Características do atacante

- Muito contente por estar aqui tendo essa oportunidade. Eu me considero um jogador intenso, bastante rápido para romper as linhas adiante, não tem uma bola perdida. Gosto de jogar futebol, que é o mais lindo. É isso, sou intenso, vou disputar a bola como se fosse a última.

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Posicionamento de Joaquín Freitas no Flamengo

- Jogo de centroavante, pela ponta, tenho um 1x1 e velocidade. Me sacrifico pela equipe para recuperar a bola, por isso fui utilizado pela meia direita pelo Coudet.

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