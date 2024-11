Gabigol, atacante do Flamengo, postou mais um vídeo em seu canal oficial no YouTube. Desta vez, o jogador publicou uma gravação, que conta com a música "Auto-Reverse", do "O Rappa", com os bastidores da comemoração do título da Copa do Brasil deste ano.

➡️ Conheça Guilherme Gomes, autor de um dos gols do Flamengo contra o Cuiabá

Durante o clipe "Outra Vez", de 3:43, o jogador aparece cantando músicas do time carioca, festejando e se declarando ao Flamengo.

- O carinho é imenso, é recíproco. Então, agora é aproveitar bastante para me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. Muito feliz, mais um título. Mais uma marca histórica - diz Gabigol.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Outros vídeos no canal do Gabigol

Anteriormente, o camisa 99 postou outros dois vídeos. O primeiro foi o "Até o fim", publicado logo após a conquista da Copa do Brasil. Nele, o jogador aparece em um desenho animado com uma lista dos títulos que conquistou pelo Mais Querido.

Já o segundo foi o "Sempre juntos", com registros dos bastidores do primeiro jogo da final da competição, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 1.

Gabigol comemora gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Últimas semanas de Gabigol no Flamengo

Gabigol vive as últimas semanas de seu contrato com o Flamengo. Após levantar o troféu da Copa do Brasil na Arena MRV, o jogador afirmou que não renovará com o clube. Para 2025, ele tem um acordo verbal com o Cruzeiro, que lhe ofereceu salário de R$ 3 milhões por mês. O Santos, entretanto, tenta atravessar a negociação.

➡️ Dono do Cruzeiro trata Gabigol como ‘sonho’ e cita contratação como ‘presente de Natal’

Gabigol terá jogo de despedida?

Nesta quinta-feira, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou sobre o afastamento de Gabigol dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. O camisa 99 ficará à disposição para o próximo compromisso, contra o Fortaleza, conforme antecipou o Lance!.

Segundo o dirigente, o clube estuda uma festa de despedida para o atacante, que pode acontecer contra o Internacional ou contra o Vitória, ambos os jogos no Maracanã.