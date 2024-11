Braz revela os motivos da saída de Gabigol do Flamengo: ‘Presenciei no vestiário’

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, explicou por que afastou Gabigol nas últimas duas partidas, em entrevista ao portal "ge". O dirigente assumiu que a decisão passa por episódios de indisciplina do atleta no vestiário do segundo jogo da final da Copa do Brasil.

Na decisão da Copa do Brasil, realizada na Arena MRV, Gabigol ficou irritado por uma substituição no intervalo da partida. Após esse lance, Braz afirmou que afastou o atleta e comunicou ao treinador Filipe Luís. Sem detalhes, o dirigente mencionou que o motivo mais grave do afastamento aconteceu no vestiário, após o título do clube na Copa do Brasil:

- A gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há seis anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente achava que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual.

- O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi dentro do vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos eu presenciei - completou Braz.

Neste cenário, a próxima partida do Flamengo é contra o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão, na terça-feira (26), às 20h. Braz confirmou que Gabigol voltará a ser relacionado por Filipe Luís para o jogo:

- Entendemos que precisaria ter um ajuste, e isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá. Ele voltará normalmente a partir do próximo jogo, contra o Fortaleza, e cumprirá seu contrato até o final como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também.

