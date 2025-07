Filipe Luís tem três treinos para resolver dois problemas no Flamengo

Com dois grandes problemas a resolver no meio-campo, o técnico Filipe Luís comanda mais um treino do Flamengo na manhã desta quarta-feira (9). Será a antepenúltima atividade da equipe rubro-negra antes do retorno do Brasileirão. No sábado (12), o time defende a liderança do campeonato diante do São Paulo, no Maracanã.

Será a primeira partida do Flamengo sem dois dos principais pilares do meio-campo e da própria equipe: o capitão Gerson, que vai jogar no futebol russo, e o volante Erick Pulgar, que fraturou o quinto metatarso do pé direito no jogo com o Bayern, pelo Mundial de Clubes.

Filipe Luís tem quatro opções para essas vagas, mas com jogadores de características diferentes e que ainda carecem de melhor entrosamento, já que não vinham atuando com regularidade.

Jorginho deve assumir vaga no meio-campo do Flamengo

Um dos que devem assumir a titularidade é Jorginho, contratado às vésperas da Copa do Mundo de Clubes e que fez sua estreia justamente no torneio dos Estados Unidos. Nico De La Cruz, Evertton Araújo e Allan também disputam posição.

De La Cruz sofreu entorse no joelho esquerdo em 18 de maio, ficou um tempo afastado e voltou a jogar apenas por alguns minutos nos Estados Unidos. Allan atuou em três partidas do Mundial, uma delas como titular. Evertton Araújo, por sua vez, costuma ser acionado por Filipe Luís no segundo tempo.

No treino de terça-feira (8), o técnico do Flamengo comandou uma atividade tática, mas ainda sem esboçar o time para o jogo com o São Paulo.

Líder do Brasileirão, com 24 pontos, ao lado do Cruzeiro — o Flamengo está na frente pelo saldo de gols, 20 a 9 —, o time rubro-negro precisa vencer para se manter na ponta. Um tropeço diante do São Paulo poderá derrubar a equipe para a terceira colocação, já que o time mineiro e o Bragantino estão na cola. Com 22 pontos, o Palmeiras teve o clássico com o Santos adiado na rodada.