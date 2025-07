O Flamengo não deixou passar a oportunidade de provocar seu rival carioca após a eliminação no Mundial de Clubes. Com dois gols de João Pedro, cria do Fluminense, o Chelsea venceu e avançou para a final do Mundial de Clubes. Com a música que homenageia a conquista do Mundial de 1981, o Rubro-Negro brincou;

Música celebra Mundial do Flamengo

Em dezembro de 81

Botou os ingleses na roda

3 a 0 no Liverpool

Ficou marcado na história

E no Rio não tem outro igual

Só o Flamengo é campeão mundial

E agora seu povo

Pede o mundo de novo

Flamengo se prepara para sequência da temporada

O Flamengo retomou as atividades nesta terça-feira (12), com os olhos voltados para o duelo contra o São Paulo, no Maracanã. Após um dia de folga, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu e começou a se preparar para a sequência da temporada.

A equipe se prepara para o confronto que acontecerá no próximo sábado (12), às 16h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme o cronograma oficial do clube, o time se reunirá quatro vezes antes de encara o Tricolor Paulista.

Chelsea vence Fluminense por 2 x 0

O Chelsea dominou o jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, venceu por 2 a 0 – gols do garoto de Xerém João Pedro, que não comemorou – e mandou o Fluminense para casa.

