Gerson vai ao Ninho do Urubu e se despede de ex-companheiros no Flamengo

De saída para o Zenit, da Rússia, o volante Gerson esteve no Ninho do Urubu acompanhando o treino do Flamengo e aproveitou para se despedir de seus companheiros. O elenco rubro-negro se prepara para a partida contra o São Paulo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (12), às 16h30, no Maracanã.

A novela entre Gerson e Zenit teve, enfim, um final feliz. Os russos já haviam demonstrado interesse no camisa 8, em fevereiro deste ano, e fizeram uma proposta de 29 milhões de euros (cerca de R$ 185 milhões) para contar com o volante. Na ocasião, o camisa 8 optou por dar sequência na proposta de renovação de contrato com o Flamengo, que ocorreu em abril.

No entanto, no novo contrato firmado, a multa de Gerson diminuiu de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), para 25 milhões de euros (cerca de R$ 169). A redução do valor foi uma contrapartida da diretoria rubro-negra, por não ter chegado à pedida salarial do atleta.

Diante disso, o Zenit voltou a demonstrar interesse em contar com o futebol do volante e consultou a situação. Sem interesse em negociar seu capitão, o Flamengo exigiu que o pagamento da multa fosse à vista. Depois de se acertar as bases salariais com Gerson, os russos depositaram os 25 milhões de euros nos cofres rubro-negros.

Com o acordo firmado entre as partes, Gerson encerrou sua segunda passagem pelo Flamengo e é aguardado em São Petersburgo nos próximos dias. Muito querido pelo elenco rubro-negro, o jogador aproveitou para se despedir de seus ex-companheiros de equipe durante o treino no Ninho do Urubu, nesta terça-feira (08).

Relembre a trajetória de Gerson pelo Flamengo

O meia passou quatro temporadas no futebol italiano, antes de se transferir pela primeira vez ao Flamengo, em 2019. Não demorou muito para Gerson se firmar no elenco que encantou o futebol brasileiro naquela temporada. Apelidado de Coringa, pela Nação, o camisa 8 foi uma das peças fundamentais de Jorge Jesus nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores. No ano seguinte, participou das conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa e Campeonato Brasileiro.

Antes de se transferir para o Olympique de Marseille, em 2022, Gerson conquistou mais dois títulos pelo Flamengo: Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Nesta primeira passagem, o camisa 8 acumulou 109 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 10 assistências.

O volante retornou ao Flamengo em janeiro de 2023. De lá para cá, Gerson disputou 144 partidas, distribuiu 24 assistências e contribuiu com 12 gols, o último deles contra o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes. Em sua segunda passagem, conquistou uma Copa do Brasil e o terceiro título da Supercopa do Brasil e mais dois Campeonatos Cariocas, pelo Mengão.

Acumulando as duas passagens, Gerson soma 253 partidas, 19 gols, 34 assistências e 12 títulos conquistados com a camisa rubro-negra.