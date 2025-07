Atacantes do Flamengo despertam interesse do futebol árabe

Desejado por clubes da Arábia Saudita, o atacante Juninho vai continuar no Flamengo — ao menos por enquanto. O jogador estava na mira do Al-Riyadh e do Najma SC, que o queriam por empréstimo. O clube rubro-negro, porém, descartou as ofertas. Por outro lado, Michael é alvo do futebol do Catar.

continua após a publicidade

➡️Flamengo retorna aos treinos de olho na sequência do temporada

Juninho foi contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, no início do ano. A intenção era ocupar a vaga de Pedro, que estava afastado por lesão ligamentar, e brigar por posição quando o camisa 9 estivesse recuperado. Passados seis meses, contudo, Juninho ainda não conseguiu se firmar no Flamengo.

Até aqui, Juninho esteve em campo em 22 dos 39 jogos disputados pelo time. Foi titular em sete dessas partidas, e marcou três gols com a camisa do Flamengo. No Mundial de Clubes, o atacante jogou apenas alguns minutos no empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, em partida que o time rubro-negro,já classificado às oitavas, apenas cumpriu tabela.

continua após a publicidade

Outro atacante do Flamengo é monitorado pelo futebol do Catar

Enquanto Juninho estava na mira do futebol da Arábia Saudita, Michael desperta o interesse no Catar. O Al-Duhail monitora o atacante desde o fim do ano passado, e avalia a situação mais de perto desde maio.

O clube do Catar está atrás de um pacote de reforços. Esta semana, o Al-Duhail anunciou a contratação do meia italiano Marco Verratti, que estava no Al Arabi.

continua após a publicidade

Michael está no Flamengo desde agosto do ano passado, quando foi contratado sem custos junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador, porém, sofreu com lesões nos primeiros meses no Rio e também não conseguiu se firmar entre os titulares.