Gabigol cria canal no YouTube e posta primeiro vídeo; assista

Publicada em 10/11/2024 - 21:13 • Rio de Janeiro

Gabigol anunciou neste domingo (10) a criação de um canal no YouTube. A notícia da novidade surgiu após a vitória do Flamengo sob o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, que sacramentou o título do rubro-negro da Copa do Brasil de 2024.

Sem muito alarde, o anúncio do novo canal do jogador aconteceu através de uma publicação nas redes sociais. Em uma breve comunicado, Gabigol notificou os fãs do novo empreendimento. O início foi marcado pela publicação de um vídeo de cerca de dois minutos, onde aparece uma imagem do atleta cercado dos títulos conquistados no Flamengo. A música "Me dê motivo", do cantor Tim Maia marca a trilha sonora da publicação. Veja o vídeo abaixo:

Despedia e novo destino de Gabigol

Além do canal, o atacante também anunciou após a conquista da Copa do Brasil que irá sair do clube carioca após o fim da atual temporada. Conforme noticiou o site "Ge", Gabigol irá defender o Cruzeiro na próxima temporada. O contrato dele com o Flamengo se encerra no fim de dezembro.

- (Estou) muito emocionado, tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minh mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - declarou o atacante, ainda no gramado após a final da Copa do Brasil.