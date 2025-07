De olho na sequência da temporada, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta terça-feira (08). O elenco voltou às atividades visando o confronto contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h30, no próximo sábado (12), no Maracanã. Em entrevista a Flamengo TV, o zagueiro Léo Pereira falou sobre a preparação da equipe, que busca defender a liderança do Brasileirão.

- A gente volta de uma competição, de nível mundial, muito mais fortes. Acreditamos muito no potencial da nossa equipe para o restante da temporada. Esses dias de preparação foram ótimos para aprimorar e arrumar detalhes. Então, está sendo muito importante e nos dá mais confiança para voltarmos nessa reta final de temporada e fazer bons campeonatos e, quem sabe, disputar títulos - disse Léo Pereira.

Titular absoluto com o técnico Filipe Luís, Léo Pereira atuou em três dos quatro jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. Somando todas as competições, o zagueiro esteve em campo em mais de 2.400 minutos, totalizando 27 partidas, nesta temporada.

Antes de finalizar, o camisa 4 elogiou a grande presença da Nação nos Estados Unidos e destacou a importância desse apoio para a sequência do ano.

- Também estamos com saudade do Maracanã lotado, acredito que a Nação também esteja. Espero que eles possam ir e fazer uma grande festa, com a gente dando nossa entrega dentro de campo. Vai ser muito importante, assim como eles fizeram nos Estados Unidos, quem foi e esteve nos apoiando, foi muito importante. Tenho certeza que esse apoio vai ser fundamental para o restante da temporada, mas tem muita coisa para acontecer, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil… Contamos com o apoio da Nação, agora temos um jogo importante para seguir na liderança - destacou.

O Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no próximo sábado (12). Em julho, o Mengão terá seis duelos decisivos, incluindo um clássico e o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Confira.

Léo Pereira participa do treino do Flamengo, nesta terça-feira (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogos do Flamengo em julho

Flamengo x São Paulo - sábado, 12/07, às 16h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.



Santos x Flamengo - quarta-feira, 16/07, às 21h30. Vila Belmiro. Campeonato Brasileiro.



Flamengo x Fluminense - domingo, 20/07, às 19h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.



Red Bull Bragantino x Flamengo - quarta-feira, 23/07, às 21h30. Estádio Cícero de Souza Marques. Campeonato Brasileiro.



Flamengo x Atlético-MG - domingo, 27/07, às 20h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.



Flamengo x Atlético-MG - quinta-feira, 31/07, às 21h30. Maracanã. Oitavas de final da Copa do Brasil.