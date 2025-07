Varela reforça a importância da Nação para a temporada do Flamengo

Vivo em todas as competições, o Flamengo defende a liderança do Campeonato Brasileiro e se prepara para encarar o restante da temporada. O elenco se reapresentou nesta terça-feira (08) visando a partida contra o São Paulo, no próximo sábado, às 16h30, no Maracanã. O lateral Varela falou sobre a importância desta partida.

- Tivemos uns dias para descansar a cabeça, depois do retorno do Mundial, agora focamos na preparação para enfrentar esse rival muito forte. Estamos muito bem, esperamos ganhar e seguir na liderança do Brasileirão - comentou Varela.

O uruguaio vive seu melhor momento com a camisa rubro-negra. Em 26 partidas, distribuiu três assistências e marcou um gol. Desde a chegada do técnico Filipe Luís, o lateral vem disputando posição com a jovem promessa, Wesley. Recentemente, o comandante pediu a permanência do defensor, que deve assinar um novo vínculo com o rubro-negro em breve.

Varela foi bastante elogiado na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, contra o Espérance, da Tunísia. Na ocasião, o lateral começou entre os titulares e ajudou o Flamengo a sacramentar a vitória por 2 a 0. O lateral destacou que a competição trouxe muitos aprendizados para a equipe e falou sobre o foco para a sequência da temporada.

- O Mundial nos deixou muito aprendizados, fizemos um grande papel. Obviamente que queríamos mais, chegar mais longe na competição, nosso objetivo era tentar ganhar o Mundial. Futebol é isso, lamentavelmente perdemos para o Bayern, mas o grupo se fortaleceu. Nos preparamos e estamos focados na primeira partida pelo Brasileirão e depois, Libertadores e Copa do Brasil - ressaltou o lateral.

Segundo Varela, o apoio da Nação será fundamental para a sequência da temporada. O lateral parabenizou os torcedores que estiveram acompanhando o Mundial, nos Estados Unidos, e falou sobre o reencontro com os rubro-negros no sábado.

- Quero parabenizar a todos os torcedores que nos acompanharam nos Estados Unidos. Acho que esse jogo vai ser muito especial também, porque, eles nos apoiaram de todos os cantos do Brasil e agora teremos um encontro muito especial no primeiro jogo - finalizou.

