Conheça Guilherme Gomes, autor de um dos gols do Flamengo contra o Cuiabá

Alguns torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa com a entrada de Guilherme Gomes na partida contra o Cuiabá. Afinal, essa foi a primeira vez que o Garoto do Ninho jogou no time principal. Dessa forma, o Lance! mostra para você como foram os primeiros passos do meia de 18 anos no Mais Querido até chegar na noite de quarta-feira (20), quando estreou e marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís justifica uso de crias do Ninho em Cuiabá x Flamengo

Guilherme Gomes começou a chamar a atenção do mundo da bola com a camisa oito do Azuriz, do Paraná, com 13 anos. Em 2021 chegou ao Flamengo, vestindo, na base, o número histórico de Adílio e Gerson.

Os seus primeiros meses pelo time carioca foram de sucesso, e ele foi se tornando uma das joias das divisões de base do clube. Com grande qualidade técnica, assumiu a camisa 10.

continua após a publicidade

Em entrevista à "FlaTV" em 2023, Guilherme revelou que se inspira em Arrascaeta.

- Gosto muito do futebol do Arrascaeta, a qualidade técnica dele é absurda. Então, me inspiro muito, vejo muito os vídeos dele para tentar reproduzir em campo - afirmou Guilherme.

Com boas atuações, o meia acumulou conquistas com a camisa rubro-negra, como a Copa Gramado Laghetto, a Copa Olaria e a Copa Rio. Esses títulos, aliás, foram importantes para que ele assinasse o seu primeiro contrato profissional, no dia 15 de junho de 2023.

continua após a publicidade

Guilherme Gomes assinando o seu primeiro contrato profissional (Foto: Arquivo pessoal)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Trabalho de Guilherme Gomes com Filipe Luís na base

Foi ao lado de Filipe Luís que Guilherme Gomes conquistou, até então, o grande título de sua carreira. O jogador foi titular na conquista do Mundial de Clubes Sub-20, no Maracanã. Foi com o treinador, aliás, que ele subiu para a categoria.

Guilherme Gomes ao lado de Filipe Luís no juniores do Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

Elogios do treinador após a vitória contra o Cuiabá

Filipe Luís fez questão de elogiar a atuação de Guilherme contra o Cuiabá. Aliás, segundo o treinador, ele gostaria de ter utilizado o jovem na partida contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, mas optou por colocá-lo em outro jogo.

- Quis colocar o Guilherme contra o Fluminense há uns jogos atrás mas não senti confiança. Tenho que ter cuidado com esses meninos para não queimá-los. Tenho muita confiança nele porque ele jogou todos os jogos comigo de titular no sub-20 - explicou.

Guilherme Gomes comemorando gol contra o Cuiabá (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Contrato e multa rescisória

O vínculo entre Flamengo e Guilherme Gomes é válido até o fim de 2026. No contrato, a multa rescisória do jogador é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 486 milhões), segundo informação do site "Agência RTI".