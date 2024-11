Braz diz que acreditava na renovação de Gabigol no Flamengo: ‘É uma história de Cinderela’

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, revelou que acreditava na renovação de Gabigol para a próxima temporada, em entrevista ao portal "ge". No entanto, a situação ficou insustentável pela entrevista do jogador após o título da Copa do Brasil.

O Flamengo venceu a Copa do Brasil de 2024 contra o Atlético-MG, no dia 3 de novembro. Mesmo com a conquista, Gabigol anunciou em entrevista que não ficaria no Flamengo para 2025. Assim, Braz foi pego de surpresa na fala, que tinha esperança na renovação do camisa 99:

- Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema.

- Acho que aquele momento era um momento de título, um título importante de nível nacional contra um adversário histórico nosso. Mas a gente não pode controlar isso, nem ficar chateado ou fora do controle por causa disso. O jogador entendeu que deveria se pronunciar naquele momento. Mais uma vez, acho que poderia ter evitado, mas é um direito do jogador de se colocar - completou o dirigente.

Após conflito, a relação entre Braz e Gabigol melhorou depois de uma conversa. Porém, a conclusão foi a decisão pelo encerramento do vínculo do ciclo do jogador no clube, até por respeito à torcida. Nesse sentido, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro projetou uma despedida à altura do tamanho do atacante na história do clube.

- Acho que essa festa deveria ser feita no Rio de Janeiro. Possivelmente em Flamengo x Vitória ou Flamengo x Inter. É como o atleta quer, como a gente quer. E eu acho que é importante também a gente falar do saldo, do que foi a passagem do Gabriel aqui. O Gabriel foi importantíssimo, os títulos mais importantes ainda conquistados por ele, pelo elenco que lhe ajudou. E no final é isso que vai contar.

- É uma história de Cinderela, de final feliz, essa que é a verdade. Não tenho o que lamentar, é vida que segue. Boa sorte para ele - disse Braz.

