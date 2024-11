Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, está confiante por um desfecho positivo pela contratação de Gabigol, jogador do Flamengo. Nesta quarta-feira (20), após a conquista do Campeonato Mineiro de futebol feminino, o empresário tratou o jogador como "sonho" e citou a sua aquisição como "presente de Natal".

- O Gabigol, a gente espera e é nosso sonho, né? Esperamos que nós teremos a virada do ano feliz, espero - disse Pedro Lourenço ao "GE".

- Com certeza, se não for o Gabigol, vai ser um outro grande jogador. Nós vamos dar um presente de Natal, de virada de ano para torcida, isso pode ter certeza que nós vamos dar - completou, confirmando a chegada de um jogador de peso para a próxima temporada.

Entenda o cenário entre Gabigol e Cruzeiro

Logo após o atacante revelar que não ficaria no Flamengo para 2025, a imprensa noticiou um acordo entre o jogador e o Cruzeiro. Aliás, para convencer Gabigol a vestir a camisa do Cabuloso, o clube ofereceu um contrato de R$ 3 milhões por mês. Esse, aliás, se for assinado, será o maior salário do futebol brasileiro.

Gabigol tem acordo com o Cruzeiro para 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em paralelo ao acordo entre Gabigol e Cruzeiro, o Santos tenta atravessar o negócio. O cenário, no entanto, não é nada fácil para o clube da Vila Belmiro, que retorna à Série A em 2025.