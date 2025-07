Caio Ribeiro bate o martelo sobre desempenho de times brasileiros no Mundial

O Fluminense caiu para o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O Tricolor foi o último time brasileiro a se despedir da nova competição da Fifa. Após o revés por 2 a 0, contra o time inglês, Caio Ribeiro aproveitou o momento para analisar o desempenho dos clubes brasileiros.

Durante a transmissão da partida, pela emissora Globo, o ex-jogador comparou os níveis entre os times brasileiros e europeus. Na análise, após o apito final de Fluminense x Chelsea, Caio Ribeiro afirmou que as campanhas dos times nacionais no torneio surpreenderam. Além do Tricolor, Flamengo, Palmeiras e Botafogo também participaram da competição.

- O saldo é positivo, a torcida fez uma grande festa e que acreditou que os brasileiros poderiam ir longe. Existe sim uma diferença de investimento, mas a diferença é menor do que a gente imaginava. Não existe aquele abismo não. "Ah, mas ele estão em final de temporada". Sempre foi ao contrário e a gente nunca usou como desculpa - disse o comentarista.

Eliminação do Fluminense

Com dois gols marcados, o atacante João Pedro foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o clube carioca por 2 a 0. O novo reforço dos Blues, é fruto das categorias de base do Tricolor, e completou apenas o segundo jogo com a equipe inglesa nesta terça-feira (8).

Atrás do placar desde o primeiro tempo, o Fluminense teve algumas chances para mudar o cenário da partida. Hércules teve um arremate tirado na linha de gol pelo lateral Cucurella e um pênalti anulado pelo VAR, estes foram os lances mais próximos de gol do Tricolor no confronto.

A vitória classificou o Chelsea para a final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe inglesa espera o resultado da partida entre Real Madrid e PSG para conhecer o próximo adversário. O clássico europeu acontece nesta quarta-feira (9), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.