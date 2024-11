Flamengo terá dois jogadores suspensos contra o Fortaleza

O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1 na noite de quarta-feira (21), pelo Brasileirão. Neste confronto, dois jogadores rubro-negros foram punidos com o cartão amarelo: Fabrício Bruno e Evertton Araújo. Eles, aliás, estavam pendurados e terão que cumprir suspensão na próxima rodada.

O time de Filipe Luís visita o Fortaleza na terça-feira, às 20h (de Brasília). Assim, o treinador terá que montar a equipe sem esses dois jogadores.

Na defesa, a mudança já seria automática. Afinal, Léo Ortiz, que ficou fora do último jogo por conta da Data Fifa, retorna ao time titular. Dessa forma, ele poderá jogar ao lado de Léo Pereira. Em caso de uma formação com três zagueiros, Alex Sandro completará o trio.

Assim como na defesa, o meio-campo também contará com o retorno de um selecionável: Gerson. O Coringa estava com a Seleção Brasileira, e foi titular nos jogos contra Venezuela e Uruguai. Ainda para a posição, Allan também surge como opção (primeiro volante). Outros nomes do elenco, como Alcaraz podem ser utilizados, modificando a formação.

Outros desfalques

Além de Fabrício Bruno e Evertton Araújo, Pedro, Cebolinha e Matías Viña, machucados, são baixas confirmadas. Além disso, De La Cruz, Carlinhos e Luiz Araújo, que estão em transição física, são dúvidas.

Quem também corre o risco de ficar fora da partida é o atacante Bruno Henrique, que encarou o Cuiabá por conta de efeito suspensivo. Ele ainda tem uma partida de suspensão para cumprir.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cuiabá

O Flamengo teve uma grande atuação no primeiro tempo, principalmente por conta do volume no setor ofensivo. Com um Michael inspirado, mas que errou nas decisões na hora da finalização, Walter, goleiro do Cuiabá, garantiu o empate na etapa inicial. Além do camisa 30 rubro-negro, Wesley e Bruno Henrique também se destacaram. No total, o Mais Querido teve 13 finalizações, contra uma do time mandante.

O time carioca começou a etapa complementar buscando ficar com o controle da bola. Entretanto, não contava com o rápido contra-ataque do Cuiabá aos 13 minutos. Derik se infiltrou no meio da zaga rubro-negra, deixou Fabrício Bruno para trás e estufou a rede, em chute rasteiro.

Porém, três minutos depois, o Flamengo deixou tudo igual com Guilherme Gomes, que fez a sua estreia no time principal e tinha acabado de entrar. Ele, aliás, recebeu grande assistência de Bruno Henrique. O gol da virada saiu nos acréscimos da segunda etapa com Matheus Gonçalves, com passe de Michael.