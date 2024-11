Presidente do Santos afirma que o clube fez proposta por Gabigol

Santos tenta a contratação de Gabigol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos promete reforçar o elenco para 2025. Um dos nomes no radar do clube da Vila Belmiro é o de Gabigol, que tem um acordo verbal com o Cruzeiro. Nesta terça-feira (12), Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, confirmou que o clube fez uma proposta pelo jogador do Flamengo.

- Veja o Gabriel: conversamos, conversamos com a família. Temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros. Fizemos a proposta a ele e ao pai. Conheço o pai. Conheço o Gabriel - iniciou Marcelo Teixeira, em entrevista ao "SporTV".

- Eu sei do caráter e posicionamento deles. Não me retornaram dizendo se vão para esse ou aquele clube. Estamos aguardando essa definição. Jogadores desse quilate vem por desafios e projeto. Não podemos ficar parados, mas se comprometer só com o acesso garantido – completou.

Gabigol comemorando gol com a camisa do Santos (Foto: Guilherme Artigas/Fotoarena)

Após o segundo jogo da final da Copa Do Brasil, Gabigol anunciou que não ficaria no Flamengo para a próxima temporada. Assim, o seu destino seria o Cruzeiro, que lhe ofereceu o melhor salário do futebol brasileiro (na casa dos R$3 milhões).

História de Gabigol com o Santos

Menino da Vila, Gabigol subiu para o time principal do Santos em 2013, apontado como uma das grandes promessas do clube. Com a camisa santista, o atacante disputou mais de 200 partidas, somando as duas passagens pelo clube.

Após se destacar no Alvinegro Praiano, ele foi negociado com a Inter de Milão, da Itália, em 2016. Mas, sem sucesso no futebol europeu, retornou ao Peixe em 2018, por empréstimo. Posteriormente, foi para o Flamengo, se tornando um dos grandes ídolos do time rubro-negro.