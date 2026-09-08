Os números explicam: como Léo Pereira alcançou outro patamar na história do Flamengo
Atuação contra o Remo é mais um capítulo de uma trajetória de alto nível
Léo Pereira está em uma prateleira que poucos zagueiros alcançaram na história do Flamengo. O desempenho na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, porém, ajuda a explicar por que o defensor deixou para trás o período de desconfiança, ainda na sua chegada, e passou a ser tratado como um dos pilares da equipe nos últimos anos.
Contra o clube paraense, o camisa 4 teve uma atuação quase perfeita. Acertou 86 de 86 passes e venceu os sete duelos que disputou, além de não ter cometido faltas ou sofrido dribles.
Segundo dados do Sofascore, nenhum outro jogador das dez principais ligas do mundo havia alcançado, desde 2016, a combinação de 100% de acerto nos passes e 100% de aproveitamento nos duelos em uma mesma partida.
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Os números individuais reforçam a dimensão da atuação: foram nove cortes, dois desarmes, 11 ações defensivas, sete bolas recuperadas e um passe decisivo. Não foi apenas uma boa partida de um zagueiro em uma noite inspirada. Léo Pereira transformou quase tudo que fez em eficiência.
Uma atuação que resume a evolução
O mais interessante é que a partida contra o Remo não aparece isolada dentro da trajetória recente. Desde 2022, o zagueiro construiu uma regularidade que o colocou entre os jogadores mais importantes do elenco. A evolução foi gradual e aconteceu justamente depois de um período em que sua relação com a torcida era bastante diferente.
Léo Pereira chegou ao Flamengo cercado por críticas. Erros em campo, atuações irregulares e a pressão natural de jogar em um dos clubes mais exigentes do país fizeram com que o zagueiro fosse, durante determinado período, um dos alvos preferenciais da torcida. Mas a história mudou.
Com o passar das temporadas, o jogador de 30 anos ganhou confiança, melhorou sua tomada de decisão e se tornou cada vez mais confiável na saída de bola e na proteção da área. A regularidade fez com que a percepção sobre o jogador também mudasse.
Números que sustentam o novo status
A atuação em Belém é especialmente significativa porque reúne características que passaram a marcar o futebol do defensor. Léo Pereira não se limitou a afastar bolas. Participou da construção, venceu duelos, recuperou a posse e ainda contribuiu ofensivamente com um passe decisivo.
O 86 de 86 nos passes chama atenção pela quantidade. Não foram poucos passes para alcançar os 100% de aproveitamento: foram 86 tentativas, todas certas. Nos duelos, o cenário foi o mesmo. Sete disputados, sete vencidos. É uma combinação que mostra um jogador eficiente em diferentes fases do jogo.
De perseguido a ídolo
A transformação ganha ainda mais peso quando colocada dentro da história recente do Flamengo.
Desde 2022, Léo Pereira participou de uma geração extremamente vencedora. Conquistou a Libertadores de 2022 e 2025, além das Copas do Brasil de 2022 e 2024, entre outros títulos. Ao todo, são 16 troféus pelo clube.
Não é apenas uma questão de quantidade de títulos. O zagueiro esteve presente em momentos importantes de uma das eras mais vitoriosas da história rubro-negra e conseguiu permanecer como peça relevante mesmo com as mudanças de treinadores e de elenco. É por isso que sua trajetória permite uma comparação com nomes históricos da posição.
Léo Pereira começa a ocupar uma prateleira que remete a zagueiros como Mozer e Rondinelli, não apenas pelo desempenho individual, mas pelo peso que passou a ter dentro de um time que conquistou tantos títulos.
Renovação virou prioridade
O Flamengo também já sinalizou que pretende manter e, mais do que isso, valorizar o defensor. Léo tem contrato até 2027, mas o clube trata sua renovação como uma prioridade e deve oferecer uma valorização salarial. A última renovação aconteceu em 2023. O movimento é coerente com o status que o jogador alcançou.
Ausência na pré-lista não muda o cenário
Léo Pereira ficou fora da pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. A ausência, porém, não representa perda de espaço definitiva na Seleção Brasileira. O defensor foi convocado para a Copa do Mundo e continua no radar do treinador italiano para o próximo ciclo.
A tendência é que a lista privilegie jogadores mais jovens e atletas que ainda não tiveram oportunidades com Ancelotti. Por isso, a ausência do rubro-negro não deve ser interpretada como um desprestígio.
Uma reviravolta que virou história
A trajetória de Léo Pereira no Flamengo tem um elemento que vai além dos números: a capacidade de mudar a própria história dentro do clube.
O jogador que um dia foi alvo de críticas hoje é tratado como referência. O zagueiro que precisou reconquistar a confiança da torcida se tornou um dos pilares de uma equipe multicampeã.
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