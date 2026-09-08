Léo Pereira está em uma prateleira que poucos zagueiros alcançaram na história do Flamengo. O desempenho na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, porém, ajuda a explicar por que o defensor deixou para trás o período de desconfiança, ainda na sua chegada, e passou a ser tratado como um dos pilares da equipe nos últimos anos.

Contra o clube paraense, o camisa 4 teve uma atuação quase perfeita. Acertou 86 de 86 passes e venceu os sete duelos que disputou, além de não ter cometido faltas ou sofrido dribles.

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Segundo dados do Sofascore, nenhum outro jogador das dez principais ligas do mundo havia alcançado, desde 2016, a combinação de 100% de acerto nos passes e 100% de aproveitamento nos duelos em uma mesma partida.

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Léo Pereira em Remo x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Os números individuais reforçam a dimensão da atuação: foram nove cortes, dois desarmes, 11 ações defensivas, sete bolas recuperadas e um passe decisivo. Não foi apenas uma boa partida de um zagueiro em uma noite inspirada. Léo Pereira transformou quase tudo que fez em eficiência.

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Uma atuação que resume a evolução

O mais interessante é que a partida contra o Remo não aparece isolada dentro da trajetória recente. Desde 2022, o zagueiro construiu uma regularidade que o colocou entre os jogadores mais importantes do elenco. A evolução foi gradual e aconteceu justamente depois de um período em que sua relação com a torcida era bastante diferente.

Léo Pereira chegou ao Flamengo cercado por críticas. Erros em campo, atuações irregulares e a pressão natural de jogar em um dos clubes mais exigentes do país fizeram com que o zagueiro fosse, durante determinado período, um dos alvos preferenciais da torcida. Mas a história mudou.

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Com o passar das temporadas, o jogador de 30 anos ganhou confiança, melhorou sua tomada de decisão e se tornou cada vez mais confiável na saída de bola e na proteção da área. A regularidade fez com que a percepção sobre o jogador também mudasse.

Números que sustentam o novo status

A atuação em Belém é especialmente significativa porque reúne características que passaram a marcar o futebol do defensor. Léo Pereira não se limitou a afastar bolas. Participou da construção, venceu duelos, recuperou a posse e ainda contribuiu ofensivamente com um passe decisivo.

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O 86 de 86 nos passes chama atenção pela quantidade. Não foram poucos passes para alcançar os 100% de aproveitamento: foram 86 tentativas, todas certas. Nos duelos, o cenário foi o mesmo. Sete disputados, sete vencidos. É uma combinação que mostra um jogador eficiente em diferentes fases do jogo.

De perseguido a ídolo

A transformação ganha ainda mais peso quando colocada dentro da história recente do Flamengo.

Desde 2022, Léo Pereira participou de uma geração extremamente vencedora. Conquistou a Libertadores de 2022 e 2025, além das Copas do Brasil de 2022 e 2024, entre outros títulos. Ao todo, são 16 troféus pelo clube.

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Não é apenas uma questão de quantidade de títulos. O zagueiro esteve presente em momentos importantes de uma das eras mais vitoriosas da história rubro-negra e conseguiu permanecer como peça relevante mesmo com as mudanças de treinadores e de elenco. É por isso que sua trajetória permite uma comparação com nomes históricos da posição.

Léo Pereira começa a ocupar uma prateleira que remete a zagueiros como Mozer e Rondinelli, não apenas pelo desempenho individual, mas pelo peso que passou a ter dentro de um time que conquistou tantos títulos.

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Renovação virou prioridade

O Flamengo também já sinalizou que pretende manter e, mais do que isso, valorizar o defensor. Léo tem contrato até 2027, mas o clube trata sua renovação como uma prioridade e deve oferecer uma valorização salarial. A última renovação aconteceu em 2023. O movimento é coerente com o status que o jogador alcançou.

Ausência na pré-lista não muda o cenário

Léo Pereira ficou fora da pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia. A ausência, porém, não representa perda de espaço definitiva na Seleção Brasileira. O defensor foi convocado para a Copa do Mundo e continua no radar do treinador italiano para o próximo ciclo.

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Léo Pereira, do Flamengo, durante treino da Seleção (Foto: Divulgação/CBF)

A tendência é que a lista privilegie jogadores mais jovens e atletas que ainda não tiveram oportunidades com Ancelotti. Por isso, a ausência do rubro-negro não deve ser interpretada como um desprestígio.

Uma reviravolta que virou história

A trajetória de Léo Pereira no Flamengo tem um elemento que vai além dos números: a capacidade de mudar a própria história dentro do clube.

O jogador que um dia foi alvo de críticas hoje é tratado como referência. O zagueiro que precisou reconquistar a confiança da torcida se tornou um dos pilares de uma equipe multicampeã.

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