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Flamengo libera Cebolinha para tratar assuntos pessoais, e saída ganha força

Atacante não viaja para Quito e pode estar perto de deixar o clube

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 15:19
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O Flamengo liberou o atacante Cebolinha da viagem para Quito, no Equador, onde a equipe enfrentará o Independiente del Valle pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Segundo o clube, o atacante retorna ao Rio de Janeiro para tratar de assuntos pessoais. A ausência, porém, pode ser mais um indicativo de que a passagem do jogador pelo Rubro-Negro está chegando ao fim.

Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e, após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana para o Lanús, em fevereiro deste ano, o cenário já era de que ele não permaneceria no clube.

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— Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo — disparou Cebolinha, do Flamengo, na época.

Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022
Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Cebolinha, do Flamengo, tem proposta de clube russo

Neste momento, o destino mais provável para o atacante é o Krasnodar, da Rússia. O jogador vinha negociando com o clube russo há algumas semanas, e a possibilidade de transferência para a Europa é vista como prioridade.

O Botafogo também demonstrou interesse em Cebolinha, mas o atacante recusou a oferta. A preferência, neste momento, é por uma saída para o futebol europeu.

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Assim, a liberação para retornar ao Rio de Janeiro por motivos pessoais acontece em meio a um cenário cada vez mais próximo de despedida do Flamengo.

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